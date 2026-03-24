Anthropic lanza una función que permite a su IA controlar el ordenador del usuario

Esta funcionalidad, denominada Computer Use (Uso de la computadora), se integra en las versiones Claude Cowork y Claude Code.

Según explicó la compañía en un comunicado publicado en las útimas horas, cuando la IA no dispone de un conector específico para una aplicación (como Slack o Google Calendar), ahora es capaz de "observar" la pantalla, mover el cursor, hacer clic en botones y escribir texto para navegar de forma autónoma.

"Puede abrir archivos, utilizar el navegador y ejecutar herramientas de desarrollo de forma automática, sin necesidad de configuración previa", anotó la empresa en el anuncio.

Anthropic también señaló que la gran novedad reside en la integración con Dispatch, una función que permite la continuidad entre dispositivos.

El usuario puede asignar una tarea a través del teléfono móvil, como redactar un informe matutino, y la IA la llevará a cabo en el ordenador de escritorio mientras el usuario está fuera.

No obstante, Anthropic subrayó que la herramienta se encuentra en fase de "vista previa de investigación" y presenta limitaciones, por lo que puede cometer errores.

Por el momento, la función solo está disponible para ordenadores macOS, de Apple, y el sistema requiere permiso explícito antes de acceder a nuevas aplicaciones y permite al usuario detener la acción en cualquier momento.

La función ya está disponible para los suscriptores de los planes Claude Pro y Claude Max.