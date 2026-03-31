La tecnológica de IA Anthropic sufre una nueva filtración de datos internos

La filtración del código fuente expuso alrededor de 500.000 líneas de código en aproximadamente 1.900 archivos, según el medio.

Un portavoz de la empresa de IA declaró a Fortune: "No se vieron involucrados ni expuestos datos ni credenciales confidenciales de clientes. Se trató de un problema de empaquetado de la versión causado por un error humano, no de una brecha de seguridad. Estamos implementando medidas para evitar que esto vuelva a suceder".

Esta última filtración de datos es potencialmente más perjudicial para Anthropic que la anterior exposición accidental del borrador de la entrada de blog de la compañía sobre su próximo modelo.

Esta última brecha de seguridad permitió a personas con conocimientos técnicos extraer información interna adicional del código fuente de la compañía, según un profesional de ciberseguridad consultado por Fortune para analizar la filtración.

Según Roy Paz, investigador senior de seguridad de IA en LayerX Security, el código filtrado también proporcionó más pruebas de que Anthropic cuenta con un nuevo modelo, denominado internamente 'Capybara', que la compañía está preparando para su lanzamiento.

La filtración se produce pocos días después de que Fortune informara que la compañía había hecho públicos, sin querer, cerca de 3.000 archivos.