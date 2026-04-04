Ministerio descarta supuesta comercialización de datos del Registro Civil de Paraguay

En un comunicado, el Mitic señaló que junto al Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), una entidad dependiente de ese despacho, activó un protocolo de respuesta con el objetivo de "analizar la información disponible y determinar la veracidad y alcance de lo reportado".

La institución aseguró que "algunos campos" de las bases de datos reportadas en redes sociales "no responden a información alojada en el Registro del Estado Civil".

En ese sentido, el Mitic informó que "no se han identificado evidencias que confirmen un compromiso de las bases de datos institucionales".

No obstante, los equipos técnicos del Mitic continuarán realizando un "monitoreo permanente" de los sistemas y aplicando las "medidas necesarias para resguardar la seguridad de la información", señaló la nota.

Una cuenta de la red social X alertó "la fuga masiva de datos" del Registro Civil de Paraguay y aseguró que "información sensible" se ha puesto a la venta, publicó este sábado el diario local Última Hora.

Entre mayo y junio del año pasado se reportaron más de una veintena de ataques cibernéticos contra los sitios web de instituciones públicas, así como "un ingreso no autorizado" a la cuenta oficial en X del presidente del país, Santiago Peña, lo que llevó a la Cámara de Diputados a aprobar una declaración de "estado de emergencia en materia de ciberseguridad".