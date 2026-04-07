La NASA comparte imágenes capturadas por Artemis II en la cara oculta de la Luna

Las imágenes divulgadas en la cuenta oficial de X de la NASA muestran una secuencia de casi dos minutos capturada con el sistema de cámaras de la capsula Orión, que registra ángulos múltiples y en 4k de forma simultánea.

El trabajo gráfico fue documentado mientras los tripulantes de la misión se encontraron incomunicados durante 40 minutos, mientras atravesaban el lado oscuro de la luna, nunca antes explorado por una expedición humana.

Las fotografías fueron compartidas 24 horas después y justo cuando los cuatro astronautas se encuentran realizando una maniobra clave que consiste en el encendido de motores para cambiar de trayectoria con dirección a la tierra.

La NASA previó este martes un clima favorable para que los astronautas de Artemis II regresen a la Tierra el viernes y americen cerca de las costas de San Diego, en California, cerca de la frontera de Estados Unidos con México, donde los esperará el barco de la marina USS John P. Murtha.

Los astronautas deben dedicar estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra, donde la NASA ofrecerá una conferencia de prensa tras su llegada.

El jefe de la agencia especial, Jared Isaacman, recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Los funcionarios de la NASA indicaron que los hallazgos de esta misión y la observación de la cara más oculta de la Luna ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.