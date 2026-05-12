La NASA pospone para este miércoles la misión 34 de suministros a la EEI debido al clima

El despegue fue reprogramado para mañana a las 18:50 hora del este estadounidense (22:50 GMT) desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos).

En esta ocasión la misión transportará poco menos de tres toneladas de suministros, incluidas investigaciones científicas, a bordo de una cápsula Dragon.

Estos experimentos son fundamentales para misiones más largas en el espacio como la reciente misión tripulada Artemis II, que orbitó la Luna en abril pasado, según el gerente de Operaciones e Integración del programa de la estación espacial, Bill Spetch.

"Artemis II no ocurrió de forma aislada. Ocurrió porque la Estación Espacial Internacional nos enseñó cómo sostener a la humanidad en el espacio y allanó el camino para la próxima era de exploración más allá de este lanzamiento".

En este sentido, una de las investigaciones que transporta la nave tiene como objetivo entender por qué los astronautas pierden glóbulos rojos, un factor de vital importancia antes de dar el salto permanente a la Luna o a Marte.

Además, el experimento 'Odyssey' examinará el comportamiento de determinadas bacterias en el espacio para comparar los resultados con experimentos realizados en simuladores de microgravedad en la Tierra, mientras que otros buscarán aumentar nuestros conocimientos sobre el clima espacial, el movimiento de las partículas en el espacio, o el desarrollo de células óseas en esas condiciones.

Esta misión marca una nueva prueba de la estrecha colaboración de la NASA con SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk que inicialmente suministrará el aterrizador de Artemis IV, la histórica misión que prevé alunizar en 2028.

Sin embargo, los retrasos de esa compañía provocaron que el administrador interino de la NASA, Jared Isaacman, abriera la puerta a otras opciones como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos y que se ha erigido como principal alternativa a SpaceX en la carrera espacial entre empresas privadas.