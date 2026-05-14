Illa sella un plan de acción con California para liderar la respuesta al cambio climático

Illa ha mantenido esta mañana una reunión, que ha calificado de "productiva e interesante", con la vicegobernadora de California, la demócrata Eleni Kounalakis, en la que ha cerrado un acuerdo para los próximos dos años que incluye un foro económico "para poner en contacto a emprendedores y empresas de California y de Cataluña", informa en una rueda de prensa desde San Francisco.

El presidente ha destacado el coliderazgo "que ejercen California y Cataluña en esta asociación de 15 gobiernos subestatales de los cinco continentes" en el marco del Mediterranean Climate Action Partnership, tanto en el ámbito de los recursos hídricos, gestión de los incendios y la adaptación al cambio climático, ha agregado.

En las conversaciones, ambos líderes han estado estudiando posibilidades más amplias de cooperación. "Pensamos que, tal y como están las cosas, territorios subestatales como California y Cataluña tenemos un papel importante que jugar enviando un mensaje diferente al que está enviado la Administración de (Donald) Trump", ha precisado.

"Hemos compartido también una visión sobre las políticas migratorias, sobre la necesidad de generar mucha prosperidad, pero de compartirlas, de combatir las desigualdades. Y aquí hemos encontrado un nivel de entendimiento muy alto", ha remarcado.

Ambas regiones se comprometen a seguir reforzando esta colaboración "para impulsar sectores innovadores, como la tecnología, la agricultura, la investigación y el emprendimiento", indican en un comunicado conjunto.

Además apoyarán iniciativas conjuntas en materia de acción climática, energía limpia y gestión sostenible de los recursos, así como promover el intercambio de conocimiento entre instituciones, a través de las universidades y líderes del sector.

En su segundo día de visita oficial por el Estado Dorado, ha mantenido asimismo un encuentro con la presidenta del Senado californiano, Monique Limón, a la que ha invitado a Cataluña para presidir el Parlament a finales de año, una convocatoria que extenderá próximamente en una carta formalmente su contraparte catalana, Josep Rull i Andreu.

La visita de Illa a California se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario del hermanamiento de ambas regiones y la firma de un vigente Memorándum de Entendimiento en 2015.

El acuerdo establece nueve ámbitos estratégicos de actuación: TIC, biotecnología, movilidad sostenible y gestión hídrica. También incluye la protección del medioambiente, tecnologías agrarias avanzadas, turismo, investigación en educación superior y cooperación cultural.

Illa culminó la jornada de ayer con la firma de acuerdos entre entre el Barcelona Supercomputing Center, Nvidia y Supermicro en la Silicon Valley, centrado en el desarrollo de soluciones tecnológicas soberanas europeas, y el liderazgo europeo en inteligencia artificial.

El presidente tiene previsto viajar mañana a Los Ángeles, donde sostendrá conversaciones con grandes productoras como The Walt Disney Company o Lionsgate, así como con la sede de la compañía catalana Grifols.

En un contexto internacional marcado por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, el Govern ve en el viaje una oportunidad para estrechar relaciones con California, feudo demócrata.