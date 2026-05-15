El CEO de Nvidia se escapa de la comitiva de Trump para comer "noodles" típicos de Pekín

Varios viandantes compartieron imágenes de Huang en la puerta de un local de la calle Nanluoguxiang de la capital dando buena cuenta de los fideos mientras intercambia unas palabras en mandarín con quienes le rodean.

El magnate se desvió de la comitiva oficial para acercarse a los hutones (callejones tradicionales) a probar el plato estrella, y de hecho el único que ofrecen, del restaurante Fanzhuanchang 69, que aparece recomendado en la guía Bib Gourmand de Michelin: los fideos 'zhajiangmian', típicos de Pekín.

"Estos deliciosos fideos están envueltos por una excepcionalmente profunda y aromática salsa de cerdo con soja y acompañados por pepino rallado, rábano y verduras de hoja verde", reseña la prestigiosa publicación gastronómica, que recomienda aliñarlos con ajo encurtido y salsa picante de comino.

Huang, que se sumó en el último momento a la comitiva empresarial que acompañó a Trump durante sus dos días en China, asistió en la víspera a la reunión bilateral entre los gobiernos chino y estadounidense junto a los máximos ejecutivos de Apple o Tesla, entre otros, algo inusual en este tipo de cumbres.