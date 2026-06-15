Salesforce compra la plataforma de atención al cliente Fin por 3.600 millones de dólares

Aunque los detalles financieros de la operación no han sido revelados, Salesforce detalló en un comunicado que prevé cerrar la transacción durante el cuarto trimestre de su año fiscal 2027.

La herramienta central de Fin es un "Agente de IA" diseñado para resolver consultas complejas de los usuarios de extremo a extremo a través de múltiples canales, como chat en vivo, correo electrónico, WhatsApp, mensajes SMS, teléfono y Slack.

Este asistente está impulsado por Apex, un modelo de lenguaje de propiedad exclusiva desarrollado específicamente para el soporte técnico y de atención al cliente.

Según datos de la propia compañía, esta tecnología ha logrado resolver de manera autónoma una media del 76 % del volumen total de soporte de sus usuarios.

El presidente y director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, destacó que la incorporación del equipo de Fin y su tecnología complementará las capacidades de su propia plataforma, Agentforce, ayudando a las empresas a "adoptar la era de la empresa agéntica".

Por su parte, el consejero delegado y cofundador de Fin, Eoghan McCabe, calificó el movimiento como una gran victoria para los consumidores globales que les permitirá expandir su tecnología a un ritmo mucho más rápido.

Con esta adquisición, Salesforce absorberá un equipo técnico especializado en IA y sumará a su cartera una base global establecida de más de 30.000 empresas clientes.