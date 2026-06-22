Estonia planea crear identificaciones digitales para agentes de inteligencia artificial

El Ejecutivo dirigido por Kristen Michal respaldó la semana pasada una propuesta del consejo asesor "Eesti.ai" para desarrollar una solución que permita a la inteligencia artificial actuar en nombre de personas, empresas o organizaciones "con límites claramente definidos y de una manera que sea tanto verificable como auditable".

La identificación digital para agentes de IA "está aún en desarrollo", tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, afirmó este lunes a EFE Karl Ander Aleksius, asesor de comunicación de la Oficina del Gobierno de Estonia.

Michal sostuvo el pasado miércoles que Estonia tiene la oportunidad de contribuir a definir uno de los estándares de la próxima era digital.

"En el futuro, la IA efectuará cada vez más tareas digitales en nuestro nombre, elaborando informes, preparando declaraciones o interactuando con sistemas de información. Para ello, debe quedar claro quién actúa en nombre de quién, con qué derechos y quién es, en última instancia, el responsable", indicó.

El Gobierno estonio explicó que otorgar identidades digitales a los agentes de IA significa que un programa o sistema de software que usa la inteligencia artificial para alcanzar objetivos y completar tareas que actúe en nombre de una persona o empresa podrá recibir poderes limitados y controlables.

Esto, según Tallin, ayudará a evitar situaciones en las que individuos u organizaciones deban conceder a asistentes de IA acceso total a todos sus derechos, servicios y datos.

Por ejemplo, sostiene el Gobierno, deberá ser posible especificar si un agente de IA puede únicamente consultar datos, preparar un documento, elaborar una orden de pago o actuar exclusivamente dentro de un determinado límite financiero.

Según informó la radiotelevisión pública de Estonia ERR, la identificación digital debe además resolver la cuestión de la responsabilidad por los errores cometidos por agentes de IA.

"Las identidades digitales, la plataforma X-Road (una plataforma segura de intercambio de datos que permite que los sistemas informáticos de distintas agencias estatales se comuniquen entre sí de forma segura a través de internet), las firmas digitales y los registros de actividad han hecho que nuestro país sea más rápido, más sencillo y más seguro", afirmó Michal.

"Ahora que nos encontramos en la era de los agentes de IA, nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿cómo podemos utilizar esta tecnología para facilitar la vida sin perder el control ni la capacidad de exigir responsabilidades?", añadió.

"Si actuamos con rapidez e inteligencia, Estonia se convertirá en el primer país del mundo en crear identidades digitales oficiales para agentes de IA", argumentó.

La propuesta del consejo asesor respaldada por el Gobierno es el paso más reciente del proyecto "Eesti.ai", lanzado esta primavera con el lema "¡Hagamos de los estonios la nación más inteligente en IA!".

La iniciativa pretende proporcionar un millón de experiencias formativas relacionadas con la inteligencia artificial en este país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, con una población de 1,33 millones de habitantes.

Además, busca aprovechar los anteriores proyectos nacionales de Estonia para fomentar el uso casi universal de las tecnologías de la información, internet y la digitalización de prácticamente todos los servicios gubernamentales y municipales.