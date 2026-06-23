Meta desarrolla una aplicación de mercados de predicción para competir con Polymarket

Según contaron al rotativo dos empleados, en esta nueva aplicación los usuarios no apostarían dinero real sino que utilizarían un sistema de puntos parecido al de los videojuegos, aunque la compañía no ha descartado la posibilidad de incorporar apuestas con dinero real en el futuro.

La aplicación, bautizada dentro de la compañía como 'Arena', funcionaría de manera independiente de las redes sociales de Meta, matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

Más de 3.560 millones de personas utilizan a diario una o varias de las aplicaciones de Meta.

En 2025, Kalshi y Polymarket registraron un volumen conjunto de operaciones en línea de 50.000 millones de dólares. Este año, la cifra total ya ha superado los 130.000 millones de dólares.

El medio, además, indica que Meta estaría trabajando en otras aplicaciones como 'Meta Photos', una plataforma destinada a generar nuevos formatos de contenido multimedia mediante inteligencia artificial.

Facebook no inventó nada nuevo, ya que cuando salió, MySpace ya llevaba siete meses activa. Sin embargo, la firma ha conseguido adaptarse a las nuevas tendencias, ya sea con cambios propios o a golpe de talonario: compró Instagram en 2012 por una cifra entonces récord de 1.000 millones de dólares, y WhatsApp en 2014 por 19.000 millones de dólares.

En sus más de 20 años de historia, el imperio de Facebook también se ha aprovechado de las estrategias exitosas de otras redes sociales copiando su formato: en 2016, Instagram lanzó Stories (o historias) para competir con Snapchat; en 2020, la misma plataforma anunció Reels, una función de video de formato corto que compite con TikTok, y en 2023 creó Threads, su nueva red social de microblogging para competir con Twitter, ahora X.