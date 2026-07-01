Dos chilenos convierten jardines en filtros y aspiran a ser inventores del año en Europa

Montalva, ingeniero agrónomo, y Fernández, arquitecto, son socios de la empresa de jardinería Hidrosy, y su particular relación con las plantas les ha llevado a crear un sistema de filtros basado en el uso de vegetación.

Su idea surgió a partir de una situación creada hace años en Chile, cuando los legisladores quisieron limitar el uso de la leña para calentar hogares debido a la contaminación que genera dicho combustible.

"A nosotros nos quitaron la leña en Santiago de Chile por problemas de contaminación y empezamos a pasar frío, pero como allí hay un clima más o menos agradable te envuelves en un chal y pones una estufita en los pies y ves televisión, por ejemplo", contó Montalva que, sin embargo, pensó en las regiones chilenas donde prescindir de leña resultaba problemático.

De hecho, Montalva intuyó que la ley no se iba a respetar en las zonas más frías del país, y que acabaría siendo "letra muerta".

Fue ahí cuando empezaron a "juntar ideas de mucha gente", dijo este ingeniero agrónomo.

Montalva explicó cómo usaron la idea surgida en el campo de la microbiología según la cual un jardín vertical, un "muro de vegetación" podía servir de filtro.

"Estos muros no son un macetero, es un suelo que tú lo levantas pero tiene que ser capaz de sostener las raíces de la planta. Y si hay vida debería servir para limpiar", citó Montalva los estudios que sirvieron para impulsar Filtrovivo.

Junto a él, Fernández explicó cómo el desafío del desarrollo de esta tecnología, ya patentada en Chile, Estados Unidos y Europa, era captar el humo de las chimeneas que usaban madera como combustible para, primero enfriarlo y, después, hacerlo pasar por el muro de vegetación filtrante.

Entre risas por el aspecto aparatoso inicial del invento, Fernández recordó que su creación, al principio, "era un engendro en la casa, pero el objetivo era ver si funcionaba".

Para ello, recurrieron a pruebas de laboratorio, donde constataron unos resultados sorprendentes.

"Nos dijimos: 'bueno, vamos a filtrar un 40 % o un 50 %, pero fue por encima del 90 % de los seis filtros instalados. Fue una maravilla', reconoció Fernández.

Ahora él y Montalva se muestran orgullosos por el aspecto más sofisticado de su invención, y destacan que tiene más aplicaciones que las domésticas para las que inicialmente pensaron la solución, pues también puede servir a industrias para eliminar la emisión de partículas y olores.

"El sistema aspira el humo de la industria o de la casa, de lo que necesites", dijo Montalva.

Para uso doméstico, la instalación del sistema puede costar hasta unos 3.500 euros para una casa de 100 metros cuadrados con un sistema de calefacción de leña o biomasa.

"El retorno de esa inversión va a depender de la ubicación de la casa. Porque si esa casa está en el sur de Chile, donde la calefacción se usa de ocho a nueve meses al año, por supuesto que el retorno es mucho más rápido", defendió Fernández.

A estos argumentos en favor de su tecnología, Fernández añadió la importancia de disponer de aire limpio en espacios interiores, cuando se estima que, sólo en Chile, por el todavía uso generalizado de leña en los hogares como fuente de calefacción, hay 10 millones de personas con más riesgo de sufrir enfermedades respiratorias, del corazón o cáncer de pulmón.

Según recoge la OEP, la leña sigue siendo la principal fuente de calor para el 72 % de la población en el centro y el sur de Chile, donde se acumula una población estimada en 12,7 millones de personas, según datos oficiales.