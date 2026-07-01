Meta sube 9 % en bolsa por planes para crear negocio de la nube y vender capacidad de IA

La agencia Bloomberg reportó primero que Meta estudia la posibilidad de ofrecer acceso a sus modelos de IA alojados en sus infraestructuras o vender directamente el acceso a la capacidad de computación.

Los planes de Meta para lanzar un negocio de la nube implican su entrada en un mercado con rivales fuertes, principalmente Amazon Web Services (AWS), que tiene la mayor cuota, seguido por Microsoft y Alphabet. También figura CoreWeave, con la que la empresa tiene un acuerdo de largo plazo.

Las tecnológicas que desarrollan modelos de IA necesitan cada vez más capacidad de computación a medida que avanzan los productos, y están incurriendo en ingentes gastos de capital para la construcción de centros de datos y la compra de chips que soporten la carga del entrenamiento y funcionamiento de esos modelos.

Precisamente, en los últimos meses, la empresa aeroespacial y de IA SpaceX firmó acuerdos para dar a otras empresas, entre ellas Anthropic y Google, acceso a su capacidad de computación a cambio de unos ingresos regulares, que rondan los 1.000 millones de dólares mensuales en el caso de esas dos firmas.

Según CNBC, Meta ha apuntado en el pasado a la posibilidad de entrar en el negocio de la nube, y en mayo, su máximo ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que esta seguía "sobre la mesa" en caso de que la empresa construyera más infraestructura de IA de la necesaria para sus objetivos.

Las grandes tecnológicas, conocidas como 'Big Tech', estiman que gastarán este año unos 700.000 millones de dólares en conjunto en infraestructura de IA, y los gastos correspondientes a Meta en ese concepto ascienden ya a unos 145.000 millones.

Al tiempo que Meta se disparaba en bolsa, CoreWeave caía un 12 %. Las otras gigantes con negocios en la nube operaban con fuertes ganancias, del 4 % en el caso de Microsoft.