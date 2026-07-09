Atlas juega el Mundial, ONU por la niñez ante la IA y otros clics tecnológicos de América

El robot humanoide 'Atlas', que celebra los goles inspirado en futbolistas como Harry Kane, Erling Haaland o Matheus Cunha es el nuevo 'fichaje' del Mundial 2026 presentado en el descanso del partido de octavos de final entre Brasil y Noruega, cuando salió del túnel de vestuarios e hizo una secuencia de celebraciones inspiradas en esos futbolistas antes de entregar el balón al árbitro para el inicio de la segunda parte.

Desarrollado por Bolton Dynamics, 'Atlas' tuvo "la primera integración de un robot de estas características” en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA. El humanoide fue entrenado mediante tecnologías de adaptación de movimientos humanos y sistemas que le permiten ejecutar movimientos complejos y desenvolverse en entornos dinámicos.

Los récords y los goles del francés Kylian Mbappé en el Mundial reactivaron también el fenómeno en redes sociales del delantero francés, 'Dictador Mbappé' o 'Kylian Dictador', en una serie de videos generados con IA que muestran al futbolista caracterizado como un líder militar despiadado dentro y fuera del campo, muchos con una banda sonora del saudí Abu Ali, un 'munshid', como se conocen a los intérpretes de cantos religiosos islámicos, dando una atmósfera más solemne.

La tendencia acumula millones de visualizaciones en las diferentes plataformas y se originó al parecer cuando aún estaba en las filas del París Saint-Germain (PSG).

La ONU propuso un pacto internacional para proteger a los menores frente a los riesgos de la IA y advirtió que ningún niño debe convertirse en "un conejillo de indias de una IA no regulada", en una reunión que impulsa la gobernanza internacional de esta tecnología, dominada actualmente por un reducido grupo de empresas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, planteó tres principios: que las empresas demuestren que sus sistemas son seguros para los menores, tolerancia cero con la generación de imágenes de abuso sexual infantil mediante IA y que los sistemas redirijan a los niños hacia ayuda humana cuando detecten señales de angustia o riesgo de autolesión.

La empresa SpaceX cayó este martes un 6,83 % en bolsa, en una jornada en la que se incorporó al índice Nasdaq-100, que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el Nasdaq, tras un cambio en las reglas en las que se permite incluir a compañías de gran capitalización recién cotizadas, y cerró en 149,47 dólares por acción, frente a los 150 dólares fijados en su oferta pública inicial del pasado 12 de junio.

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), antes de su salida a bolsa, la compañía de Elon Musk mostró a un grupo de inversores y socios un prototipo de dispositivo IA de mano, más fino que un iPhone, con su sistema operativo para integrar las tecnologías de xAI y utilizar los chips Snapdragon de la fabricante Qualcomm, algo que Musk negó.

La empresa Anthropic firmó "un contrato de arrendamiento a largo plazo" para un edificio de oficinas de 16 pisos en el Bajo Manhattan, un movimiento estratégico para duplicar su plantilla en la ciudad y alcanzar los 1.000 empleados este año, informó la empresa a EFE.

La empresa creadora del chatbot Claude comenzará el traslado de "forma escalonada durante los próximos años" y "se convertirá en nuestra oficina principal en la Costa Este, sumando más de 450.000 pies cuadrados de superficie y capacidad para más de 1.700 puestos de trabajo", anotó la empresa, después de que comenzara en Nueva York con una plantilla de menos de 500 trabajadores.

El Gobierno de la Columbia Británica en Canadá prepara posibles acciones legales contra OpenAI por no alertar a las autoridades de las amenazas detectadas en ChatGPT antes del tiroteo el pasado 10 de febrero en una escuela secundaria en la que murieron ocho personas y otras 27 resultaron heridas.

La fiscal de la provincia, Niki Sharma, dijo en un comunicado que quieren explorar todas las vías disponibles para exigir responsabilidades a la compañía y a sus directivos por lo que calificó como un fallo por no notificar a la Policía sobre las amenazas explícitas detectadas en la plataforma, antes de que una atacante asesinara en Tumbler Ridge a una profesora y cinco menores de entre 11 y 13 años.

Microsoft anunció su nuevo negocio, Microsoft Frontier Company (MFC), que se dedicará a ayudar a los clientes con sus tecnologías IA y "transformar" sus empresas, "más allá" del 'Forward Deployed Engineering' (FDE), que son ingenieros que se integran en la empresa cliente para desplegar el producto, indicó en un comunicado.

El MFC, con un presupuesto de 2.500 millones de dólares y 6.000 empleados, llega en un momento en que sus rivales lanzaron iniciativas centradas en el FDE, categoría acuñada hace años por la desarrolladora de software Palantir, y en la que Amazon Web Services ha invertido 1.000 millones de dólares, u OpenAI y Anthropic desplegaran equipos similares en mayo.