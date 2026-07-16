El uso de la IA para diseñar proteínas nuevas amplía las herramientas de edición genética

En el diseño de proteínas se usan, normalmente, variaciones de otras que ya existen en la naturaleza, pero en este caso se crea una estrategia que puede producir enzimas activas diferentes de las naturales para la edición del genoma.

Doudna y Emmanuelle Charpentier ganaron en 2020 el Nobel de Química por el desarrollo de la herramienta de edición genética CRISPR-Cas9, que permite modificar el genoma con una precisión sin precedentes y de forma mucho más sencilla y barata que cualquier otro método anterior.

En las tijeras genéticas CRISPR, una nucleasa Cas es la que habitualmente corta el ADN y lo hace guiada por una pequeña molécula de ARN, que señala a Cas dónde cortar.

El equipo usó la IA para diseñar en el laboratorio nucleasas sintéticas guiadas por ARN y evaluaron su actividad en células bacterianas, vegetales y humanas, con el uso de microscopía crioelectrónica.

Así, comprobaron que muchas de esas nucleasas conservaban o superaban la actividad de la enzima natural en múltiples tipos de células, indica la revista. EFE