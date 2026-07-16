Palm Beach rechaza un centro de datos de IA de 'hiperescala' ante la presión popular

La decisión fue adoptada tras una larga audiencia pública de más de doce horas en la que cuatro asistentes fueron desalojados por agentes del alguacil, y logra frenar uno de los mayores centros de datos proyectados en Florida.

Participaron en la votación seis de los siete comisionados, después de que la alcaldesa del condado, Sara Baxter, se excusase por haber expresado antes de la audiencia su rechazo al proyecto, algo que las normas prohíben hasta después de la audiencia oficial, siendo la comisionada Maria Marino el único voto a favor.

El rechazo no anula toda la edificación en el terreno: una autorización de 2016 permite a la promotora, PBA Holdings, levantar 1,2 millones de pies cuadrados de almacenes y un centro de datos de menor tamaño.

Lo que la comisión bloqueó fue su conversión en un campus de casi 3,6 millones de pies cuadrados (unos 334.000 metros cuadrados), con 600 empleados en tres turnos. Este habría sido el primer centro de datos de 'hiperescala' (el mayor tamaño de la industria) del condado.

Su demanda eléctrica prevista, 600 megavatios, multiplicaba por doce el umbral de 50 megavatios que la ley estatal (SB 484) fija para someter a estos centros a un control reglamentario estricto.

La Comisión de Zonificación del condado ya había recomendado por unanimidad rechazarlo el pasado 2 de julio, al considerar que un campus de IA de este tamaño funciona más como una industria pesada que como la industria ligera con la que se clasifican los centros de datos convencionales.

Cientos de vecinos de Arden, la urbanización contigua, denunciaron durante horas que la instalación operaría las 24 horas y generaría un zumbido constante y de baja frecuencia, perjudicial para su salud y para los alumnos de la escuela primaria Saddle View, situada a entre 275 a 365 metros del terreno.

Los expertos acústicos contratados por la promotora sostuvieron que el ruido no alcanzaría niveles dañinos y prometieron una instalación "tan silenciosa como una brisa".

Sin embargo, una revisión independiente del especialista Santiago Lattanzio calificó esas previsiones de "tremendamente inexactas", pues según su análisis, refrigerar el complejo exigiría cerca de 180 módulos, el equivalente a dos campos y medio de fútbol, y produciría un zumbido continuo.

Varios opositores recordaron además una demanda colectiva presentada en Wisconsin contra un centro de datos de Microsoft por ruido excesivo.

"No necesitamos un centro de datos de esta escala junto a Arden. No podemos ser conejillos de Indias", resumió la comisionada Maria Sachs, mientras la vicealcaldesa Marci Woodward consideró que el proyecto no era compatible con el plan urbanístico del condado y exigía demasiadas condiciones y salvaguardas para poder aprobarse.