Revive el gol de Pelé, Mamdani busca expertos y otros clics tecnológicos de América

Tres sombreros consecutivos y un cabezazo para la posteridad. Del gol más increíble que marcó Pelé quedan apenas unos pocos testimonios, algunas fotos y ningún video, aunque ahora la IA lo revive, casi 70 años después, a través de una alianza entre Google DeepMind y la marca Pelé, gestionada por la empresa NR Sports, de Neymar. Ambas reconstruyeron el tanto "más bonito" de 'O Rei', como reconoció en vida el único tricampeón mundial de la historia.

Hoy es posible ver toda la secuencia del 'Gol de la Rua Javari' gracias a la investigación que combinó los pocos registros existentes, unos 2.000 documentos históricos, testimonios de familiares de Edson Arantes do Nascimento, historiadores y testigos presenciales, con un trabajo tecnológico riguroso liderado por la historiadora brasileña Anita Lucchesi.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, anunció que creará "equipos de tecnología de interés público" (PIT, en inglés), integrados por ingenieros de software, diseñadores y otros tecnólogos que darán "soluciones digitales a los problemas públicos" y así aligerar la burocracia de la ciudad.

Mamdani dijo que el primer equipo PIT lanzará un portal digital para implementar una nueva norma de la administración local que permite a los residentes cancelar sus suscripciones a plataformas en un solo clic. Otros tres equipos PIT se dedicarán a promover su "agenda de asequibilidad y excelencia pública", y un cuarto equipo, financiado en parte por la Rockefeller Foundation, estará centrado en las comunidades marginadas.

La FIFA reveló que por primera vez en su historia tuvo un centro tecnológico propio desde donde, las 24 horas del día, veló por la ciberseguridad, las transmisiones en directo y la operatividad de los 16 estadios de la Copa del Mundo 2026, un despliegue que representó "el mayor reto tecnológico en la historia del deporte, por la escala que implicó operar en tres países", afirmó a EFE el español Nacho Fresco, director tecnológico de la FIFA.

Ese "corazón operativo", llamado Centro de Mando Tecnológico (TCC, en inglés), está en la sede de la FIFA en Coral Gables, en Miami-Dade (Florida), donde se procesaron "entre 300 y 400 millones de intentos de ciberataque cada día", trabajando de forma coordinada con el FBI, apuntó Fresco.

Un nuevo tipo de tinta conductora, que se aplica directamente sobre la piel, actúa como un electrodo funcional más sensible, duradero y preciso, y podría ayudar a detectar precozmente los infartos, alimentar prótesis robóticas y leer ondas cerebrales, de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE.UU.).

Los nuevos electrodos pintados, elaborados con tinta de polímero que se adapta a los contornos de la piel para lograr una alta conectividad cutánea, pueden monitorear y proporcionar datos electrofisiológicos con baja impedancia en las pruebas realizadas con personas.

Anthropic nombró al economista Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal (2006-2014), como miembro del fideicomiso independiente que supervisa la misión de servicio público, es decir, que velará por el "desarrollo responsable de la IA avanzada" para la humanidad.

La empresa indicó que eligió al premio Nobel para entender mejor "cómo la IA está cambiando la economía", aplicar sus conocimientos para la investigación económica e intentar asegurar que los beneficios a largo plazo de la IA “superen con creces los riesgos".

La falta de datos confiables y de una integración efectiva con los procesos de negocio continúa siendo uno de los principales obstáculos para que las empresas obtengan resultados concretos de la IA, pese a que el 97,6 % de las empresas de América reconocen su impacto, señalaron expertos durante el evento TechTegia Summit: IA & Data Explote 2026 en México.

Los expertos coincidieron en que las empresas de la región aún deben fortalecer la gestión de su información antes de aprovechar plenamente el potencial tecnológico. Según proyecciones de la firma IDC, el gasto en IA en América crecerá a una tasa anual compuesta del 32,9 % entre 2023 y 2028, hasta alcanzar los 477.800 millones de dólares.

La empresa de videojuegos PlayStation anunció que dejará de producir versiones en disco de los nuevos títulos para sus consolas a partir de enero de 2028. Estos juegos estarán disponibles en formato digital en la tienda oficial de Sony, PlayStation Store, y mediante códigos vendidos en establecimientos físicos.

Sony precisó además que la medida no afectará a los juegos en formato físico comercializados con antelación y que el cambio se produce como una "evolución natural" de Sony Interactive Entertainment, la empresa detrás de PlayStation, en su búsqueda por adaptarse a las tendencias de consumo.