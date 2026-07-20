EFE presenta el sistema de metadatado con IA premiado en el Reto de Innovación

El sistema fue galardonado con el premio de la primera edición del Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital-CLABE, galardón que fue entregado hoy en Madrid.

En el acto, EFE y el diario Soria Noticias presentaron los proyectos premiados por el jurado y compartieron su experiencia a la hora de aplicar la IA al trabajo periodístico.

La directora de Estrategia, Transformación Digital y Negocio de la Agencia EFE, Diana González Ortega, recogió el galardón por este proyecto, impulsado por el Área de Desarrollo de Aplicaciones de la Dirección de Tecnología y Sistemas.

Para EFE, según González Ortega, este reconocimiento es fruto de la visión de "una unión indisoluble entre la excelencia periodística y también la innovación y el salto tecnológico, que ha redefinido y transformado el periodismo".

Un periodismo que vive en los últimos diez años importantes avances que también se aprecian en la agencia de noticias. Ahora EFE genera más de 3.000 contenidos audiovisuales al día. Ayer domingo, por ejemplo, se trasmitieron 1.200 fotografías del partido final del Mundial de Fútbol, sólo del lugar del estadio, y unas 900 de las celebraciones posteriores.

Y la pregunta es cómo conseguir darles visibilidad según pasa el tiempo, cómo cuidarlas, explotarlas y darles valor, algo en lo que, según señaló el director de Tecnología de EFE, Juan Manuel Ruiz, se está trabajando desde hace tiempo.

Se trata de conseguir que su contenido histórico pueda explotarse de la mejor forma, y la tecnología actual lo posibilita con este sistema de metadatado automático de fotografía y vídeo basado en IA, que permite identificar y describir de forma automática el contenido audiovisual desde el mismo momento en que llega a la agencia.

La herramienta combina tecnologías de visión artificial, búsqueda semántica e IA generativa para reconocer objetos, escenarios, personas, acciones y conceptos, generando descriptores que facilitan la localización y reutilización de imágenes y vídeos sin depender únicamente de etiquetas manuales o de coincidencias exactas de palabras.

El sistema permitió recuperar más de un 30 % de contenido del archivo histórico que antes resultaba difícil localizar y conseguirá que el 100 % del nuevo material visual quede indexado automáticamente en el momento de su recepción, lo que agilizará el trabajo de documentación y la elaboración de contenidos para periodistas y clientes.

A partir de esta tecnología, EFE trabaja ya en nuevos desarrollos, como la implantación de búsquedas semánticas en sus servicios de producción, la creación automática de paquetes multimedia que asocien fotografías y vídeos a las noticias en tiempo real y el desarrollo de EFE Plus, un asistente interno basado en inteligencia artificial para consultar el archivo histórico de la agencia y su base documental.

EFE Plus, explicó el director de Marketing y Comercial de EFE, Manuel Ortega, se apoya en tecnología de generación aumentada por recuperación (RAG), que trabaja exclusivamente con información verificada de la agencia (archivo histórico y teletipo en tiempo real).

Esta herramienta aspira a convertirse en un asistente documental capaz de consultar más de diez millones de noticias de archivo, miles de biografías, efemérides y análisis, y evolucionará hacia un entorno multimedia que sugerirá automáticamente fotografías, vídeos, audios e infografías para enriquecer cada información, siempre como apoyo al criterio profesional del periodista y no como sustituto de éste.

En estos galardones, también ha sido premiado Soria Noticias, que ha recibido un accésit por 'Witan', una herramienta de IA concebida para automatizar tareas de bajo valor añadido y liberar tiempo para la elaboración de contenidos periodísticos. EFE