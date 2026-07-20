Microsoft y AMD expanden su red de inteligencia artificial con la tecnología Helios

La adopción de la tecnología de AMD por parte de Microsoft supone un impulso estratégico para la compañía en un mercado dominado por Nvidia, que controla más del 95 % de las GPU utilizadas en centros de datos, frente a una cuota de alrededor del 4,5 % para AMD, según estimaciones del sector.

"En el centro de esta expansión, Microsoft desplegará la solución AMD Helios para potenciar la inferencia de IA de modelos avanzados para Microsoft, sus clientes de IA y los servicios de Azure AI", señaló AMD en un comunicado.

La compañía indicó que Azure también incorporará dos nuevas series de máquinas virtuales con procesadores AMD EPYC y ampliará el uso de sus unidades de procesamiento de datos (DPU) Pensando para servicios de red. AMD comenzará a enviar Helios a clientes, incluido Microsoft, "en la segunda mitad de 2026", anota AMD.

Con este anuncio, Microsoft se une a empresas como Meta, OpenAI y Oracle en la carrera por adquirir capacidad de cómputo basada en esta nueva tecnología.

"Los clientes buscan una infraestructura de IA optimizada para una amplia gama de cargas de trabajo, desde el entrenamiento y la inferencia hasta la preparación de datos, la búsqueda y el aprendizaje por refuerzo", indicó en un comunicado el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, señaló que estas implementaciones marcan "un hito importante a medida que entregamos soluciones de cómputo de liderazgo a los clientes de Azure".

Hoy en Wall Street, las empresas de semiconductores como Micron avanzaban un 5,6 % tras la apertura, mientras que Nvidia ganaba un 2,06 %.

Por su parte, AMD sumaba un 4,03 % impulsada por las expectativas sobre Helios, y Microsoft sumaba un leve 0,53 %.