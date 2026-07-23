La gobernanza de la IA marca en Shanghái la última jornada de eurodiputados en China

Según informó en X la cuenta de prensa de la comisión parlamentaria, los eurodiputados fueron recibidos en la última jornada de su viaje por autoridades municipales de Shanghái, incluido el alcalde de la ciudad, Gong Zheng.

La delegación también mantuvo encuentros con académicos de la Universidad de Fudan y visitó compañías tecnológicas para observar de primera mano aplicaciones prácticas de la IA, según la misma fuente.

La jornada en Shanghái estuvo centrada en cuestiones tecnológicas, y dentro de ese campo el principal interés de la delegación residía en tratar la gobernanza de la IA, según explicó a EFE esta mañana uno de sus miembros, el eurodiputado español Nicolás Pascual de la Parte (PP/PPE, conservadores).

"Nosotros tenemos un modelo en Europa que pone la dignidad de la persona en el centro del desarrollo tecnológico industrial. No así los chinos, que tienen otro modelo que es la tecnología como método de control de su propia población. Vamos a ver qué proponen para la gobernanza de la IA y de las nuevas tecnologías disruptivas", avanzó.

Tras sus reuniones previas con las autoridades chinas, el eurodiputado español concluyó que Pekín está en contra de la regulación europea sobre la IA al considerarla "muy proteccionista y muy intervencionista".

"Los chinos ya nos lo han dicho, que con la excusa de defender la dignidad humana, lo que queremos los europeos es poner obstáculos a los productos y servicios chinos", desveló.

Pascual de la Parte matizó que Bruselas ha recibido ese mismo tipo de quejas por parte de Estados Unidos, pero aseguró que la Unión Europea (UE) tiene "las ideas bastante claras": "No vamos a dejar nuestro modelo por presión ni de los chinos ni de Estados Unidos. (…) No podemos competir a la baja con ellos".

Precisamente en Shanghái, China acaba de exhibir su ambición de liderar la carrera global de la IA con la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), el principal escaparate del sector en el país asiático y escenario elegido por Pekín para lanzar una organización internacional de gobernanza de esta tecnología.

Ese despliegue refleja el avance de empresas chinas como Moonshot, Tencent, DeepSeek o ByteDance, pero también las diferencias de fondo con Europa en torno al papel del Estado, los controles sobre contenidos y los límites al uso de la IA.

La estancia de los eurodiputados en Shanghái siguió a los contactos mantenidos en Pekín con altos cargos chinos, entre ellos el ministro de Exteriores, Wang Yi, en una visita en la que la delegación europea abordó también las fricciones económicas, la guerra en Ucrania y los derechos humanos.

La misión se produjo además en un momento de creciente atención europea a la tecnología china y a las plataformas digitales del país asiático, después de que Bruselas multara esta semana a AliExpress con 550 millones de euros por no combatir de forma eficaz la venta de productos ilegales.