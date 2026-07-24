Los matemáticos Wang y Deng reivindican la perseverancia tras ganar la Medalla Fields

Wang, profesora en la Universidad de Nueva York, afirmó en declaraciones a la agencia china Xinhua que el éxito depende de mantener el esfuerzo incluso cuando los resultados no llegan.

"Cuando la suerte no acompaña, hay que perseverar un poco más. Quizá, con el tiempo, llegue la buena suerte", señaló la investigadora, de 35 años, nacida en la localidad china de Guilin.

Wang resolvió en 2025 junto a otros colaboradores la conjetura de Kakeya en tres dimensiones, un problema que había permanecido abierto durante más de un siglo.

La matemática admitió que no sabe qué aplicaciones concretas podrá tener ese trabajo, de carácter teórico, pero defendió su valor más allá de su utilidad inmediata.

"Quizá algún día espero que sea útil, pero, incluso si no lo es, creo que es algo hermoso", afirmó.

Wang animó a los jóvenes matemáticos chinos a intentar aquello que realmente desean investigar, incluso aunque no consigan resolverlo, porque conocer las razones de un fracaso también puede resultar "positivo".

La investigadora recordó asimismo que durante sus estudios en la Universidad de Pekín llegó a sentirse frustrada ante la dificultad de las matemáticas y el nivel de sus compañeros, aunque esa experiencia le permitió adquirir "buenos hábitos de trabajo" que mantuvo posteriormente en el extranjero.

Por su parte, Deng, oriundo de la ciudad china de Shenzhen (sureste) y profesor en la Universidad de Chicago, destacó al mismo medio los avances de China en matemáticas y ciencias básicas y subrayó la importancia creciente de la cooperación internacional.

El investigador, de 37 años, fue premiado por sus trabajos en ecuaciones en derivadas parciales, incluida la derivación rigurosa de la conexión entre sistemas microscópicos de partículas y la ecuación macroscópica de Boltzmann.

Deng señaló que el talento, el esfuerzo y las oportunidades son importantes, pero consideró "esencial" la capacidad de "pensar durante largos periodos sobre un mismo problema" y perseverar cuando la investigación queda bloqueada.

También recordó que alrededor de 2017 atravesó una etapa de "confusión" en la que llegó a plantearse cambiar de campo antes de retomar su trabajo.

Sobre la inteligencia artificial, Deng consideró que "veremos una parte significativa de la investigación matemática" realizada con dicha tecnología, lo que, a su juicio, "podría plantear desafíos para la comunidad matemática".