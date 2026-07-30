Las reservas de la biosfera evitan perder 7.400 kilómetros cuadrados de bosque amazónico

El estudio supone la primera evaluación sistemática de estas figuras de protección en Bolivia, Ecuador y Perú, en la que el equipo investigador analizó cerca de 96.400 kilómetros cuadrados repartidos en siete reservas mediante métodos de análisis geoespaciales.

Los resultados muestran que, pese a que la deforestación continúa aumentando en toda la zona, las reservas de la biosfera son más útiles para frenar esta pérdida forestal que en otras zonas comparables.

El informe destaca que las zonas de transición y de amortiguamiento "evitaron más deforestación que las zonas centrales, sometidas a una protección más estricta".

En este sentido, el investigador del ICTA-UAB y autor del estudio, Álvaro Fernández-Llamazares, afirmó que la conservación "no depende únicamente de restringir los usos del territorio, sino de implementar modelos de gobernanza participativos que integren el bienestar de las comunidades locales".

Por su parte, la investigadora de la Universidad de Helsinki y también autora del estudio, Amaia Gonzaga-Roa, añadió que es importante "contextualizar esta información con estudios situados en el terreno" y que hay que "tener en cuenta el punto de vista de las poblaciones locales para entender el tipo y el grado de amenazas, y los retos de gestión a los que se enfrentan".