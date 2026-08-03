La IA impulsa más de la mitad de los ciberdelitos en África, alerta Interpol

El Informe de Evaluación de Ciberamenazas en África 2026, basado en datos de 36 países africanos, advierte de que la ciberdelincuencia ha pasado de incidentes aislados a convertirse en un "ecosistema industrializado y sin fronteras".

Interpol subrayó que la rápida transformación digital africana, con más de 1.100 millones de suscriptores de telefonía móvil registrados en 2025, ha aumentado también la exposición a fraudes, ataques y extorsiones.

Sin embargo, la organización alertó de que la legislación sobre ciberdelincuencia "sigue fragmentada" y que la preparación de las fuerzas de seguridad frente a delitos facilitados por IA "continúa siendo baja".

Según el documento, las pérdidas relacionadas con la ciberdelincuencia en África "se duplicaron con creces" desde 2024, al pasar de 192 millones de dólares a 484 millones.

Ese aumento estuvo impulsado principalmente por estafas facilitadas por IA, robo de credenciales y campañas automatizadas.

Las estafas en línea fueron en 2025 el tipo de ciberdelito más denunciado, con atacantes que aprovecharon plataformas de dinero móvil, redes sociales e inteligencia artificial para llegar a sus víctimas.

Interpol destacó, además, que el 72 % de los países encuestados informó de la presencia de centros de estafa, con mayor concentración en el sur y el oeste de África.

Por regiones, África Oriental se ha convertido en un foco de fraude con dinero móvil y ransomware (software malicioso que bloquea o cifra los archivos de la víctima y exige un rescate para restaurar el acceso) dirigido a infraestructuras, mientras que África Central y Occidental registraron una alta presencia de "estafas de compromiso de correo electrónico empresarial y estafas románticas".

En el sur del continente, la elevada conectividad convirtió a la región en un "objetivo prioritario" para ciberdelincuentes globales que buscan causar "el máximo daño", según Interpol.

La organización también advirtió del auge de la extorsión sexual digital y el acoso en línea, facilitados en muchos casos por 'deepfakes' generados con IA.

TrendAI, uno de los socios que colaboró con Interpol, registró unos 600.000 casos de extorsión sexual digital en África.

"El cibercrimen se ha convertido en una de las amenazas criminales más importantes para la región", afirmó Neal Jetton, director de la unidad de ciberdelincuencia de Interpol.

Añadió que "la IA está automatizando cada etapa de un ciberataque, desde el reconocimiento hasta la extorsión y la evasión".

Pese al deterioro del panorama, Interpol destacó avances en la respuesta regional, con 17 países que en 2025 aprobaron o modificaron leyes sobre ciberdelincuencia.

La cooperación operativa permitió más de 1.500 detenciones, la incautación de cientos de dispositivos y la recuperación de más de 100 millones de dólares en cuatro operaciones coordinadas por Interpol.

El informe recomienda "estandarizar las capacidades de análisis forense digital, reforzar la cooperación transfronteriza, invertir en formación sobre IA para las fuerzas de seguridad y crear alianzas público-privadas para mejorar la prevención, detección y respuesta".