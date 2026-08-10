Intel venderá acciones ordinarias por 15.000 millones de dólares ante la demanda de IA

"Los clientes siguen reflejando un entorno de demanda sólido y sostenible, impulsado por una inversión sin precedentes en computación para IA. Los avances en áreas emergentes como la IA física representan importantes oportunidades de crecimiento", apuntó la empresa en un comunicado.

El dinero recaudado con esta oferta estará destinado a "fines corporativos generales", entre los que pueden incluirse, entre otros, gastos de capital y capital de trabajo, explicó.

Según la compañía, esta operación tiene como objetivo permitirle "aprovechar aún más las oportunidades de crecimiento que se avecinan, al tiempo que mantiene un balance sólido y su compromiso con una calificación crediticia de grado de inversión".

El pasado julio, Intel divulgó unas pérdidas netas de 15.129 millones de dólares en el primer semestre, un 287 % más interanual, aunque en el trimestre más reciente, que siguió sin ser rentable, pisó el acelerador en las ventas.

En ese periodo, la empresa tuvo unas pérdidas de 11.033 millones de dólares, un 278 % más interanual, pero los ingresos aumentaron un 25 %, hasta 16.128 millones, principalmente procedentes del negocio de Productos, que incluye Computación y Centros de Datos.

Se trata del crecimiento de ingresos más fuerte en 15 años, según destacó en un comunicado el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, que opinó que la IA "está impulsando una demanda sin precedentes de capacidad de computación" y eso beneficia a la empresa.

En la última temporada de resultados trimestrales, otros titanes tecnológicos como Alphabet o Meta informaron de un aumento en sus gastos de capital para satisfacer la demanda de IA.

Los analistas de Goldman Sachs prevén que el gasto total en desarrollo de IA alcance los 765.000 millones de dólares este año, mientras que en 2027 estima que esta cifra aumente hasta los 1,2 billones de dólares.

Las acciones de Intel bajaban esta mañana un 4 % tras informar de su oferta de acciones ordinarias. En lo que va de año, sus títulos se han revalorizado un 163 %, impulsados por su desarrollo de infraestructura de IA y la participación del 10 % del Gobierno de EE.UU.