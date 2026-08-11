México suscribe "declaración de intención" con EE.UU. para la compra de drones

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa de México explicó que mediante esta declaración el país podrá "acceder al mercado digital" estadounidense de sistemas completos de operatividad de drones (UAS) y a las tecnologías antidrones, mejor conocidas como C-UAS, que sirven para detectar, rastrear, identificar y neutralizar drones no autorizados.

También detalló que la visita de Driscoll se enmarcó en el desarrollo de los mecanismos de cooperación militar bilateral establecidos desde 2016, que "contemplan encuentros periódicos para fortalecer el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias entre ambas instituciones".

La dependencia recalcó que la visita del funcionario estadounidense estuvo "basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial”, así como en la “responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".

Destacó también que este acuerdo permitirá a la dependencia fortalecer "sus capacidades estratégicas y operativas para el cumplimiento de sus misiones generales".

Desde el año pasado, los gobiernos de Estados Unidos y México han estrechado su colaboración en seguridad para responder a los ataques con drones de carteles de la droga en la frontera, como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa, designados por Washington como terroristas.

El salto tecnológico de los grupos del crimen organizado ha evolucionado de mecanismos de vigilancia a bombas de contacto diseñadas por ingenieros contratados por los carteles.

Estados Unidos también ha acusado a carteles del narcotráfico mexicano de volar drones sobre su territorio, lo que ha provocado la suspensión de vuelos en aeropuertos del vecino del norte y múltiples rechazos por parte del Gobierno del México.