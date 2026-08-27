Francia apuesta por una tercera vía para que la UE no pierda la carrera de la IA

"Europa lleva retraso, pero es reversible", afirmó Barrot refiriéndose al desarrollo de la IA, durante una intervención ante el Encuentro de las Empresas de Francia (La REF), un evento que organiza todos los años la patronal francesa Medef.

Reconoció que Estados Unidos, con un volumen de inversión en la IA que este año podría alcanzar el billón de dólares, y China, que está mostrando modelo punteros que se ofrecen en código abierto para tratar de captar influencia y cuota de mercado en todo el mundo, han tomado ventaja y "Europa ha acumulado retraso, hay que decirlo".

Pero se mostró convencido de que "el partido no está perdido", entre otras cosas porque ha pasado de abordar esta tecnología con "una lógica de la regulación" a "una lógica de capacidad y de potencia" que se está traduciendo en que "moviliza hasta 200.000 millones de euros" para disponer en Europa de 19 fábricas de IA y cinco gigafactorías para entrenar modelos punteros.

"Cuando se le decía incapaz, Europa supo hacer Airbus frente a Boeing", señaló poniendo como ejemplo de la capacidad para estar en cabeza mundial en un sector como el aeronáutico.

El jefe de la diplomacia francesa indicó que sería un error en el desarrollo necesario de la IA "subestimar los riesgos" que entraña y habló de tres: el primero, que escapara a sus creadores; el segundo, que se ponga en peligro la integridad de las personas o la democracia; y el tercero, "el riesgo financiero y económico" por el posible estallido de una burbuja.

"La IA debe rendir cuentas", subrayó, antes de indicar que, a su parecer, entre una tecnología desbocada y la censura, "hay espacio para una IA políticamente agnóstica, respetuosa con las culturas, con el planeta y con las personas y al servicio del bien común y de la humanidad".

"Europa -concluyó- pretende encarnar esa tercera vía" y "empieza a dotarse de los medios".