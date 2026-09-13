El Barbican de Londres da 'en adopción' las plantas de su icónico jardín invernadero

El oasis tropical, escondido en el emblemático edificio brutalista londinense, es hogar de más de 1.500 especies exóticas y árboles que de otra forma no serían capaces de vivir en la capital del Reino Unido.

Ante su cierre por renovación, en los últimos meses desde el propio centro han ido tomando esquejes de todo el invernadero y cultivándolos para darlos en adopción.

"No se trata de simplemente entrar y llevarse una planta. Es un verdadero proceso de intercambio", afirma a EFE Thomas Kendall, director del estudio de diseño Wayward Plants, que lidera la iniciativa.

A los curiosos y amantes de las plantas primero se les presentan a "los padres y las madres de dónde provienen todos los esquejes para comprender realmente en qué se convertirá su planta", explica Kendall.

Tras la breve introducción, los interesados tienen que rellenar una especie de formulario de adopción en el que tienen que dibujar y describir el nuevo hogar al que irá esa planta.

"Me gusta hablarles para hacerlas sentir queridas, y hacerlas crecer", se puede leer en una de ellas; mientras otra indica: "Se unirá a mi familia de plantas, en invierno se darán calor y en verano se mantendrán frescas unas a otras."

Kendall sostiene que no se trata de ser un genio creativo, si no de "poner un poco de esfuerzo, cuidado y demostrar cuánto vas a querer a esa planta".

"¡Será la primera de muchas!", se lee en otra candidatura de un principiante amante de las plantas.

La iniciativa ha tenido muy buena acogida. En las dos primeras sesiones se han recogido más de un total de 900 peticiones.

La próxima cita tendrá lugar en el mes de diciembre, previo al cierre por renovación después de más de cuatro décadas en funcionamiento.

La iniciativa lanzada por Barbican y Wayward Plants es una oportunidad única para que el público pueda conocer bien el espacio y el medio, y comprendan las diferentes plantas que se pueden llevar a su casa, una vez valorada la petición de adopción.

Las más populares, indican, son las monsteras, el árbol benjamín, la punta de flecha, la planta de araña, la tradescantia o la denominada 'planta del dinero'.

Cada persona se lleva una planta, siendo ésta una selección perfecta al nuevo hogar para que se puedan reproducir por esquejes.

"De esta manera -desarrolla Kendall- la gente puede cultivar estos esquejes para obtener más plantas madre" y así tener más esquejes y regalar más. "Se trata de transmitir ese amor por las plantas una y otra vez."

La renovación del espacio que hasta ahora es su hogar consistirá en una mejora de la impermeabilización, calefacción, acristalamiento, riego y accesibilidad.

"Es un poco triste (...) estas plantas llevan aquí muchísimos años, pero al mismo tiempo la sensación es muy positiva", afirma el director de las adopciones.

"Es un gran acto de cuidado que convertirá este sitio un hogar mejor para las plantas, y en un lugar más atractivo para que la gente venga a disfrutarlo", finaliza Kendall.