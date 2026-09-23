Utilizan agentes de IA para crear prototipos de gemelos digitales de tumores en minutos

Mediante este sistema, el personal investigador puede describir en lenguaje natural el problema biológico que quiere explorar a través de una conversación directa con el agente de IA, evitando la consulta de documentaciones extensas y la programación manual.

"Con este avance, hemos roto por completo las barreras que separaban a los biólogos experimentales del uso de herramientas avanzadas de modelado", señala el primer autor del estudio, Marco Ruscone, quien subraya que esto permite a los biólogos experimentales crear modelos multicelulares complejos sin escribir una sola línea de código.

Los investigadores revelan que esta metodología, sumada al dominio del área de conocimiento y el software, reduce así los tiempos de trabajo iniciales de meses a menos de 10 minutos para obtener un primer borrador funcional de un gemelo digital de un tumor con el que empezar a trabajar.

Por su parte, el director del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC, Alfonso Valencia, califica el estudio como un "primer paso fundamental": "Los agentes de IA ya automatizan tareas rutinarias, pero su verdadero potencial transformador reside en su capacidad para resolver retos científicos complejos, como la creación de gemelos digitales de un sistema celular".

El estudio aborda además el reto de la fiabilidad de la IA y demuestra que, realizando preguntas repetidas y precisas al sistema, se consiguen resultados científicos consistentes y fiables.

"Diferentes modelos de lenguaje pueden darte respuestas distintas, igual que pasaría si le hicieras la misma pregunta a diferentes científicos. Aquí la clave está en trabajar con ellos haciendo preguntas una y otra vez", explica el investigador del BSC Miguel Vázquez.

Los servidores MCP desarrollados por el BSC ya se encuentran disponibles en acceso abierto para toda la comunidad científica con el objetivo de "democratizar" el acceso a las herramientas avanzadas de modelado biológico.