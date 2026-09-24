Condado de Palm Beach, donde reside Trump, frena los centros de datos de IA por un año

Ante la creciente oposición de los vecinos, los comisionados del Condado aprobaron por unanimidad prohibir por un año la instalación de centros de datos con una demanda eléctrica pico de 50 megavatios (MW) en la región, donde Trump tiene su residencia en Mar-a-Lago.

"Mientras la moratoria permanezca en vigor, el condado no aceptará, tramitará ni aprobará ninguna solicitud relativa a la aprobación de zonificación para un centro de datos a gran escala, ni ninguna solicitud de enmienda al Plan General relacionada con un centro de datos a gran escala", establece la nueva normativa.

La moratoria de centros de datos de IA, que al menos 100 localidades en Estados Unidos han aplicado y 15 estados han implementado o analizado, según el Instituto Brookings, ocurre tras las movilizaciones de los vecinos contra el 'Project Tango', que pretende construir uno de estos sitios en Palm Beach.

El proyecto de 200 acres (80 hectáreas) se construiría en un radio de 10 millas (casi 17 kilómetros) donde habitan 130.000 personas, hay 40 escuelas y 15 iglesias, de acuerdo con denuncias de los vecinos agrupados en el movimiento 'No To Project Tango'.

Los habitantes enuncian preocupaciones como el ruido, la contaminación, el desperdicio de agua y la electricidad, al citar que los centros de datos ya consumen más del 4 % de la energía eléctrica en Estados Unidos, lo que crecería un 133 % hasta 2030, según datos del Pew Research Center.

La oposición contra los centros de datos de IA crece antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en la que los demócratas han hecho campaña con promesas de regular la inteligencia artificial y algunos republicanos también han señalado que pausarían su construcción, aunque el presidente Trump los respalda.

Casi dos tercios de los votantes, el 65 %, se opone a los centros de datos en sus comunidades, y el 58 % piensa que habrá un efecto "mayormente negativo" con la construcción de estos sitios para compañías como Amazon, Google, Meta, Microsoft y OpenAI, según una encuesta de PBS News, NPR y Marist publicada el miércoles.

Pero Trump publicó en Truth Social en agosto que "la única razón por la que las comunidades en todo EE.UU. no querrían centros de datos es si quisieran terminar siendo retrógradas y pobres", y sostuvo que "China no podría estar más feliz con este movimiento anti-centros de datos".