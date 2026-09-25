El relato de Plinio el Joven sobre Pompeya ayuda a mejorar un sistema de datación

Una investigación señala que el método de datación argón-argón, calibrado con la fecha inferida de la erupción, el 24 de agosto del año 79, es ahora "significativamente más precisa", lo que la convierte en uno de los métodos de datación más versátiles disponibles", según la Universidad de Berkeley (EE. UU.).

De igual forma, ayudará a contrastar sobre el terreno otros métodos de datación, como la de carbono 14 de material orgánico y la de uranio-plomo de rocas que datan de los primeros tiempos del planeta Tierra.

La exactitud se refiere a si un resultado es correcto, mientras que la precisión es una medida de hasta qué punto el resultado es reproducible.

El método de datación argón-argón recalibrado, aplicado a ocho muestras de un mineral volcánico del Vesubio que contiene potasio y se denomina sanidina, situó la erupción en 1.938 ±13 años antes de la fecha en que se analizaron los minerales, en 2025.

La edad real de los minerales volcánicos era de 1.946 años, según el análisis de los escritos de Plinio el Joven. La estimación equivale a una precisión del 0,7 % y una exactitud del 0,4 %, explica la universidad en un comunicado.

"Esto nos permite deducir con mayor precisión la relación causal entre los acontecimientos del registro geológico, por ejemplo, entre una estructura de impacto de meteorito y una extinción masiva", como en el caso de los dinosaurios, dijo Paul Renne, director del estudio.

Gracias a un análisis en profundidad de los registros históricos de la erupción del Vesubio, el equipo también pudo validar la fecha de la erupción atribuida a Plinio el Joven —el 24 de agosto— con un margen de error de dos meses.

Ello permitió al equipo medir con mayor precisión la vida media de la desintegración del potasio-40 en argón-40, que constituye la base de la datación argón-argón.

Esa vida media es ahora de 12.044 millones de años, con un margen de error de 88 millones, lo que supone el doble de precisión que el valor anterior determinado a partir de la física nuclear.

El equipo ya había analizado la sanidina procedente de la piedra pómez expulsada durante la erupción del año 79 para contrastar sobre el terreno la datación por argón-argón. Basándose en ese análisis de 1997, predijeron que podrían mejorar los resultados, reduciendo la precisión a menos del 1 %.

Ahora, han logrado ese objetivo, gracias a mejores muestras de piedra pómez, un espectrómetro de masas mejorado y técnicas actualizadas de irradiación con neutrones.

La datación argón-argón se basa en la desintegración natural del potasio-40 presente en la roca volcánica en argón-40, que normalmente no está presente en los minerales antes de la erupción.