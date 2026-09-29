Telerrobótica, clave en la lucha contra el tiempo para tratar un accidente cerebrovascular

El estudio clínico piloto se realizó el pasado marzo en Panamá: durante una semana, equipos médicos se mantuvieron de guardia en dos centros sanitarios situados a más de 200 kilómetros de distancia.

El neurocirujano jefe, el doctor Vitor Mendes Pereira, permanecía en una clínica de Santiago de Veraguas (centro del país) mientras otro equipo esperaba en el Panama Clinic, un hospital de la capital, la llegada de un posible paciente con ictus, que sería operado con el sistema Iris.

El paciente llegó: un hombre de 68 años con un coágulo que obstruía una de las arterias del cerebro y que requería una intervención urgente.

El doctor Mendes realizó la intervención a distancia en menos de una hora y el robot, que controló de forma remota, permitió manipular los dispositivos utilizados durante el procedimiento.

"Él no hablaba, no movía el lado derecho y después del procedimiento comenzó a hablar y moverse y ahora está casi completamente recuperado", explicó a EFE este neurocirujano brasileño especializado en procedimientos no invasivos, que imparte clase en la Universidad de Toronto y trabaja en el St. Michael's Hospital de esa ciudad.

Después de posponer la entrevista virtual en varias ocasiones por emergencias quirúrgicas que debía atender, el doctor Mendes insistió en que los accidentes cerebrovasculares (ACV) deben ser intervenidos cuanto antes, y vivir en localidades más remotas no debería ser un impedimento para recibir un tratamiento a tiempo.

"Cada hora es una hora preciosa. Cada minuto, cada hora el paciente pierde mucho chance (probabilidades) de recuperarse", subraya el especialista, que detalla que llevaba 12 años preparándose para este tipo de operaciones.

Es también esa lucha contra el tiempo la que impulsó al director ejecutivo (CEO) de XCath, el panameño Eduardo Fonseca, a liderar esta empresa pionera en el desarrollo de sistemas telerrobóticos para tratar accidentes cerebrovasculares.

“El código postal de un paciente no debería definir sus posibilidades de sobrevivir a un accidente cerebrovascular. En XCath estamos trabajando para que la experiencia de un especialista pueda llegar hasta el paciente, aun cuando ese especialista se encuentre a cientos o miles de kilómetros", afirmó Fonseca en una declaración remitida a EFE.

Añadió: "Ese es el verdadero potencial de la telerrobótica: convertir la distancia en algo cada vez menos relevante cuando cada minuto cuenta.”

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2021 se produjeron 11,9 millones de nuevos accidentes cerebrovasculares y 93,8 millones de personas habían sufrido un ictus.

El estudio Global Burden of Disease 2021, publicado en The Lancet Neurology, situó al ictus como la tercera causa de muerte en el mundo ese año, con 7,3 millones de fallecimientos: unas 20.000 muertes al día.

Además, de acuerdo con la OMS, el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular ha aumentado un 50 % en los últimos veinte años, y se prevé que uno de cada cuatro adultos sufra un episodio a lo largo de su vida.

XCath trabaja además en inteligencia artificial (IA) y en una nueva versión de su robot destinada a una futura comercialización.

Según la empresa, el sistema recibió de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la designación de dispositivo innovador ('Breakthrough Device'), un mecanismo que facilita la interacción con la agencia durante el desarrollo y la revisión regulatoria, pero que no equivale a una autorización para su comercialización.

También la concienciación juega un papel fundamental en este proceso, ya que la población debe entender la importancia de identificar pronto un caso de ictus y acudir cuanto antes a un centro médico capacitado para la atención de estos pacientes, un mensaje que XCath lanza en el documental 'Robo Angel Chapter 1', que estrenará el 18 de octubre en Panamá y el 29 de octubre para el resto del mundo, coincidiendo con el Día Mundial del Ictus.

"Nuestro propósito es que esta tecnología pueda llegar cada vez a más hospitales, más médicos y, sobre todo, a más pacientes. Queremos avanzar paso a paso (...) hasta que algún día, en cualquier rincón del mundo, exista un sistema Iris capaz de acercar a un especialista al paciente en el momento más crítico y ayudar a salvar la vida de nuestros seres queridos. Ese es el espíritu que dio origen a la Operación Robo Angel”, concluyó Fonseca.