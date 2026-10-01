La Nobel de Física Anne L'Huillier: Lo importante es el trabajo, no dónde lo publicas

L'Huillier hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde este viernes ofrecerá una conferencia abierta sobre las investigaciones que la llevaron a ser reconocida con el Nobel.

La física habló del funcionamiento de las revistas científicas y relató que parte de sus hallazgos vieron la luz en publicaciones de menor impacto, pero que le sirvieron igualmente para seguir avanzando en sus estudios.

Defendió que "la ciencia básica necesita de suficiente financiación para llevar a cabo sus experimentos", si bien consideró que la búsqueda de recursos tiene algo positivo para el investigador porque le fuerza a "planificar" su trabajo.

"Forma parte de la vida de la persona científica", dijo L'Huillier, quien celebró que ahora es más fácil para las mujeres acceder a puestos de trabajo en la ciencia, ya que antes "eran expulsadas del sistema".

Pese a esos avances, aún queda camino por recorrer y consideró clave desarrollar acciones que favorezcan la inserción de las mujeres en la ciencia.

L'Huillier (París, 1958) es actualmente profesora en la Universidad de Lund (Suecia) y se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la óptica ultrarrápida y la interacción entre la luz y la materia.

"La investigación de Anne L'Huillier transformó nuestra capacidad para observar los procesos más rápidos de la naturaleza", subrayó la USC en una nota, en la que recordó que los electrones se mueven en escalas temporales de la orden de los attosegundos -una millonésima de una millonésima de segundo- y durante décadas esas escalas permanecieron fuera del alcance de cualquier instrumento experimental.

Los avances en la tecnología láser y el trabajo de L'Huillier han permitido que hoy sea posible generar pulsos de luz suficientemente breves para registrar ese movimiento con una resolución temporal sin precedentes.

El trabajo de L'Huillier y el realizado posteriormente por otros dos físicos, Pierre Agostini y Ferenc Krausz, les valió el Nobel de Física en 2023.