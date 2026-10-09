España lleva a la ONU el traje con el que Emilio Herrera quiso conquistar la estratosfera

El traje de Herrera es el eje de la exposición permanente 'La escafandra estratonáutica. Emilio Herrera. Del cielo al espacio' que España ha donado a la OACI y que acaba de ser inaugurada en el museo de la organización, en Montreal.

La muestra incluye una réplica a escala real de la escafandra estratonáutica diseñada por Herrera en 1935 y, según explicó Asuar, una reproducción, también a escala 1:1, de la singular capa reflectante que el ingeniero concibió para protegerse de la radiación solar, una pieza que, según señaló, no había sido reproducida hasta ahora.

Herrera (Granada, 1879-Ginebra, 1967), ingeniero militar, aviador y científico, además de presidente del Gobierno de la República española en el exilio, diseñó el traje para un ascenso en globo a más de 20.000 metros de altura, una expedición que finalmente no llegó a realizarse por el estallido de la Guerra Civil española.

El traje incluía varias capas de lana y caucho, una armadura metálica articulada y una cubierta exterior reflectante para hacer frente a las extremas condiciones de la estratosfera.

Uno de los detalles que Asuar destacó especialmente es el casco, en el que Herrera había previsto un sistema que permitía al tripulante comunicarse por radio durante el vuelo, una solución extraordinariamente avanzada para la época.

Pero, visualmente, uno de los elementos más sorprendentes es la capa plateada, reproducida también a escala real para la exposición.

"Todos los superhéroes necesitan una capa", explicó Asuar sobre esta pieza.

El ingeniero proyectó esta capa reflectante, descrita como de "tisú de plata", para reducir los efectos térmicos y la exposición a las radiaciones.

Fundación ENAIRE señala que la NASA considera la escafandra de Herrera como precursora de los trajes espaciales modernos.

Junto a la escafandra, la exposición incorpora un escudo creado para el proyecto e inspirado en la figura y los diseños de Herrera, que se ha convertido en su nueva identidad visual.

La instalación, que incorpora dispositivos de realidad virtual y aumentada, además de música original de Darío Palomo, está formada por dos exposiciones complementarias.

La primera, 'Del cielo al espacio', se centra directamente en Herrera y recorre su trayectoria mediante documentos, fotografías, material histórico y recursos digitales. Incluye la escafandra, el acceso al archivo que está siendo digitalizado, contenidos interactivos, realidad aumentada y realidad virtual.

Asuar explicó que la intención es que la exposición no sea algo cerrado, sino una plataforma a la que se puedan ir incorporando nuevos contenidos a medida que avance la digitalización del archivo de Herrera.

"Queremos que la cultura y la ciencia sean interesantes y entretenidas para todo el público", señaló.

La segunda parte es 'Flying Lovers. Por amor al arte y la aeronáutica', una muestra que combina fotografía con maquetas aeronáuticas y recorre distintos hitos de la aviación española.

Entre los aviones históricos fotografiados figuran modelos históricos como el Boeing-Stearman Kaydet de 1935, el Comper C.L.A. 7 Swift de 1930 y el Bücker Bü 131 Jungmann de 1934, además de maquetas de la colección de Fundación ENAIRE entre ellas las del Dornier Wal 'Plus Ultra' y el Breguet XIX 'Cuatro Vientos'.

La muestra enlaza, además, con una idea que Asuar considera central en la trayectoria de Herrera: la cooperación internacional.

Junto a su capacidad científica, la directora de Fundación ENAIRE destacó valores que asocia con el ingeniero, como la "ética", la "lealtad", la "justicia" y la "libertad".

"No queremos solo recuperar su memoria", resumió Asuar. La intención, añadió, es convertir a Herrera en un referente capaz de mostrar que la innovación científica y principios humanos pueden formar parte del mismo legado.