Una tinta para tatuajes hace que solo se vean después de aplicarles luz

Los investigadores, ingenieros de la Universidad de Colorado en Boulder (EE.UU.), consideran que también pueden ser útiles para las personas que tienen que hacerse pequeños tatuajes que ayudan a los médicos a dirigir la radioterapia frente al cáncer y que solo aparecerían en el momento de la terapia.

PhotoTat, que es el nombre de las tintas, "es como un interruptor. Se activa con luz ultravioleta, pero puedes desactivarlo cuando vas a casa de la abuela", explicó.

Las tintas están fabricadas a partir de colorantes y un material llamado polimetilmetacrilato (PMMA), habitual en muchas tecnologías médicas actuales, incluidos los rellenos dérmicos.

El PMMA forma esferas muy pequeñas que parecen de cristal, en las que se introducen unos colorantes que cambian de color.

Normalmente, los colorantes son invisibles al ojo humano, pero cuando se iluminan con luz ultravioleta cambian de color en cuestión de segundos y se desvanecen en varias horas, aunque también es posible desactivarlos más rápidamente exponiéndolos a una luz LED brillante.

Bruns, además, destacó su posible aplicación en pacientes sometidos a radioterapia. Las marcas que en ocasiones deben tatuarse "no son bonitas y se convierten en un recuerdo permanente de una experiencia traumática".

Con las nuevas tintas, dijo, esas marcas se pueden convertir en algo que solo sea visible para el médico cuando se acude a la clínica y que sea invisible el resto del tiempo.