Adenot, la astronauta francesa de la EEI: "Las fronteras no se ven desde el espacio"

Nada más aterrizar en Colonia (Alemania) -tras haber llegado hace dos días a Estados Unidos procedente de la EEI-, Adenot, de 44 años, compareció ante un gran número de medios, muchos de ellos franceses, ayudada por dos compañeros que la sujetaban para adaptarse a la gravedad y muy emocionada.

"El espacio es duro, pero también nos une. He intentado de ver divisiones y fronteras (desde el espacio), pero no las he visto. Lo que sí que he visto desde la ventanilla es que la Tierra es preciosa, la que todos compartimos", declaró en inglés la francesa, desde el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la Agencia Espacial Europea (ESA) de Colonia.

Adenot fue integrante de la Crew-12, que realizó experimentos y labores de mantenimiento, además de varias caminatas espaciales.

La de mayor repercusión de todas ellas tuvo lugar el 18 de agosto y estuvo protagonizada por la propia Adenot y el astronauta de la NASA Anil Menon. Fue la primera salida al exterior de las tres caminatas que la francesa protagonizó en menos de un mes con el fin de instalar una antena destinada a mejorar la comunicación con nuestro planeta.

Adenot también es la segunda francesa que viaja al espacio, tras Claudie Haigneré en 1996.

La astronauta consideró que la misión fue "exitosa" y aseguró que ahora su mayor desafío ahora es "mantenerse ella sola de pie" para adaptarse a la gravedad terrestre.

Durante sus ochos meses en la EEI, Adenot, quien estudió ingeniería en Toulouse, trabajó en Airbus y acumuló más de 3.000 horas de vuelo en 22 helicópteros militares, entre otras experiencias, se ha convertido en una de las figuras públicas más respetadas en Francia y un ejemplo del empoderamiento femenino.