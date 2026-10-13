Artrópodos que causan plagas pueden aumentar en zonas templadas hacia 2050, según estudio

"La práctica totalidad de las poblaciones (de artrópodos plaga), entre el 91 y 92 %, potencialmente aumentaría", en un escenario de incremento de temperaturas de unos dos grados para 2050, indica a EFE el investigador de la española Universidad de Alcalá y primer firmante del artículo, Darío San-Segundo Molina.

En ese escenario habría insectos que se desarrollarían más rápido, con apariciones más frecuentes, intensas y tempranas a lo largo del año, "que los haría más difíciles de manejar".

El estudio, basado en modelos y que analiza datos de 312 poblaciones, correspondientes a 206 especies y ocho órdenes de artrópodos plaga, es el mayor ejercicio de recopilación de evidencia científica de cómo cambian esas poblaciones en función de la temperatura.

En las zonas templadas, como la cuenca mediterránea, el sur de Estados Unidos, el golfo de México o parte de Sudamérica, los insectos plaga están más lejos de su límite superior de temperatura, incluso en los meses de más calor, por lo que tienen margen para aumentar sus poblaciones.

En las zonas tropicales, sin embargo, ya tienen temperaturas que están muy cerca de su límite óptimo y, con un incremento, se verán cada vez más expuestas a estrés térmico, destaca San-Segundo.

Aunque pueden seguir viviendo, lo primero que cae es la reproducción y, si es una situación acumulativa en el tiempo, esas poblaciones merman cada vez más.

En ese caso, dice el investigador, lo normal sería que las poblaciones de estas especies vayan siendo excluidas de las zonas más cálidas, lo que les puede empujar de zonas subtropicales y tropicales a otras templadas, "que es algo que ya se va documentando".

El trabajo, firmado también por Ignacio Morales-Castilla y Sara Villén-Pérez, no cuantifica directamente el potencial que tienen esas poblaciones de llegar a lugares más templados, pero sí existe un patrón geográfico de cómo son capaces de adaptarse al frío.

Entre las especies analizadas, las hay que son importantes solo para cultivos locales en zonas muy concretas, pero también existen las denominadas superplagas generalistas, que afectan a muchos cultivos y están muy distribuidas en todo el mundo, lo que "potencialmente" puede comprometer la seguridad alimentaria.

El equipo ha realizado sus cálculos basándose en un escenario intermedio de aumento de temperaturas de dos grados hacia 2050, que se considera el más probable y contempla un mantenimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas dos décadas, para luego empezar a disminuir de forma progresiva.