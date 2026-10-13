Por qué el gibón siamang tiene una garganta tan llamativa y cómo le sirve para sobrevivir

El gibón siamang, también llamado siamang, es el mayor de los gibones y vive en las selvas tropicales de Sumatra y la península malaya, en Indonesia, Malasia y el sur de Tailandia. Su importancia científica no reside solo en su aspecto o en sus llamados: es un ejemplo de cómo la evolución ajusta el cuerpo y el comportamiento a un ambiente tridimensional, donde el suelo no es el principal espacio de vida.

Un cuerpo adaptado a viajar por el dosel

Como otros gibones, el siamang se desplaza principalmente mediante braquiación: se balancea de rama en rama usando brazos muy largos, hombros móviles y manos en forma de gancho.

Este mecanismo permite recorrer el dosel con rapidez y reducir la necesidad de bajar al suelo, donde enfrenta otros riesgos y donde su anatomía resulta menos eficiente.

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El nombre científico, Symphalangus syndactylus, alude a una de sus particularidades anatómicas: tiene fusionados el segundo y el tercer dedo de cada pie. Esta sindactilia no impide que use los pies para sujetarse y estabilizarse en las ramas. En conjunto, sus extremidades funcionan como un sistema de suspensión que distribuye el peso y aprovecha la elasticidad de los árboles.

Esa especialización explica también su vulnerabilidad. Cuando la tala o las rutas abren claros en la selva, los grupos quedan aislados por espacios que no pueden cruzar con facilidad. Para un animal que depende de conexiones entre copas, perder continuidad forestal es perder caminos, fuentes de alimento y contacto con otros individuos.

Por qué el siamang tiene una garganta tan llamativa

El rasgo más distintivo del siamang es su gran saco vocal, una bolsa de piel situada bajo la garganta que se infla durante las vocalizaciones. Actúa como una cámara de resonancia: amplifica y modifica el sonido sin exigir un gasto de energía equivalente a gritar con más fuerza.

Sus llamados, a menudo producidos en dúo por parejas, pueden oírse a grandes distancias en la selva. No son un simple espectáculo sonoro. Sirven para anunciar la ocupación de un área, mantener el vínculo entre integrantes de un grupo y coordinarse en un paisaje donde la vegetación limita la visibilidad.

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La acústica es especialmente relevante en bosques densos: las señales visuales se bloquean entre hojas y troncos, mientras que las frecuencias adecuadas pueden viajar a través del dosel. Por eso, el ruido de caminos, maquinaria o actividades humanas puede interferir con una herramienta esencial para su vida social.

Un primate que también influye en el bosque

El siamang consume frutos, hojas, flores y otros recursos vegetales. Al trasladarse por grandes áreas y eliminar semillas tras comer frutos, puede contribuir a la dispersión de plantas.

No todas las semillas sobreviven al proceso ni todas germinan, pero los primates frugívoros forman parte de una red ecológica que ayuda a mantener la diversidad vegetal.

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La especie está catalogada como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La pérdida y fragmentación de su hábitat, junto con la captura para el comercio ilegal de mascotas, reducen sus poblaciones.

Proteger al siamang implica conservar no solo un primate singular, sino también el dosel continuo y silencioso que hace posible su forma de moverse, comunicarse y alimentar la regeneración de la selva.