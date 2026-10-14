La Fundación Rockefeller y OpenAI destinan 50 millones a mejorar servicios públicos con IA

La iniciativa 'Cities Deliver: AI Solutions for Public Services' concederá subvenciones de entre 500.000 y 2 millones de dólares, con el objetivo de llegar a hasta 100 millones de habitantes de ciudades de todo el mundo, según un comunicado.

La iniciativa parte de una reunión organizada por la Fundación Rockefeller en 2023, que reunió a más de 40 líderes cívicos de seis continentes junto con representantes del ámbito académico, filantrópico y de organizaciones sin ánimo de lucro.

Los participantes destacaron la necesidad de contar con talento, herramientas y recursos para aplicar la IA de forma responsable.

La convocatoria, cuyo plazo de solicitud se abrió este miércoles y cerrará el 29 de noviembre, está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil que trabajen con gobiernos municipales en cuatro ámbitos: salud pública, movilidad económica, resiliencia ambiental y participación ciudadana.

La Fundación Rockefeller prevé conceder nuevas subvenciones a varios de sus socios para ampliar iniciativas como un sistema de alerta de inundaciones con IA en Río de Janeiro (Brasil), una herramienta de predicción de brotes de dengue de Cali a Cartagena (Colombia) y una plataforma de participación ciudadana en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), cuyo alcance se ampliaría dentro y fuera de la ciudad.

"En los últimos tres años hemos visto lo que ocurre cuando los líderes municipales, los investigadores y los innovadores locales desarrollan soluciones con IA para resolver problemas reales", afirmó el presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv J. Shah.

Según las estimaciones de la ONU de 2025, el 45 % de los 8.200 millones de habitantes del mundo vive en ciudades. Los servicios municipales influyen directamente en el acceso a la salud, el empleo, la seguridad y la participación en las decisiones públicas, destacaron ambas fundaciones.

Sin embargo, los gobiernos municipales afrontan obstáculos para adoptar la IA, entre ellos los elevados costes de implementación y la incertidumbre sobre la protección de datos.

Por su parte, la directora de Sociedad Civil y Filantropía de OpenAI Foundation, Anna Makanju, destacó que la IA puede ayudar a las ciudades a llegar antes a sus habitantes, anticiparse a los problemas y mejorar la respuesta de los servicios públicos.

Para abordar esos obstáculos, la iniciativa combinará financiación filantrópica con oportunidades de aprendizaje compartido y acceso a redes de líderes municipales y socios técnicos.