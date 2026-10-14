La IA podría generar más de un billón de dólares en la región MENA para 2030, según el WEF

El informe identifica oportunidades en la financiación sostenible, la inversión pública, la protección de activos y el sector energético, aunque advierte de que aprovecharlas requerirá inversiones, cooperación entre sectores y un uso eficiente de los recursos naturales.

La investigación estima que la IA podría movilizar hasta 200.000 millones de dólares en financiación sostenible a través del sector financiero y facilitar otros 370.000 millones en inversiones sostenibles impulsadas por el sector público.

A estas cantidades se sumarían 250.000 millones de dólares en pérdidas de activos a largo plazo evitadas, 90.000 millones en incremento de valoración del sector energético gracias a mejoras en sostenibilidad y otros 100.000 millones en proyectos sostenibles promovidos mediante alianzas intersectoriales.

En conjunto, estas cinco vías representarían una oportunidad de creación de valor superior al billón de dólares para la región en 2030.

La presentación de los estudios coincide con la primera Reunión Anual de Líderes Mundiales del Futuro, organizada por el WEF y el Gobierno de Dubái, que reúne a cientos de dirigentes y expertos internacionales para debatir los desafíos económicos y tecnológicos.

"La región de Oriente Medio y Norte de África cuenta con los recursos, la capacidad de inversión y la ambición necesarias para convertirse en un importante centro de crecimiento impulsado por la inteligencia artificial", afirmó Maroun Kairouz, director gerente del WEF.

El responsable subrayó la necesidad de innovar en infraestructuras de centros de datos y sistemas energéticos e hídricos, así como de aplicar la tecnología al desarrollo de soluciones sostenibles.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) está acelerando sus inversiones en esta tecnología a través de la cooperación con Estados Unidos, que ha impulsado planes para desarrollar un campus de IA en Abu Dabi y un programa de inversión de 1,4 billones de dólares durante los próximos diez años.

Además, Abu Dabi prevé destinar 3.540 millones de dólares el próximo año a integrar la IA en los servicios públicos.

Un segundo informe alerta de que la expansión de los centros de datos aumentará la demanda de electricidad y agua, un desafío especialmente relevante en una región expuesta a temperaturas extremas y escasez hídrica.

Los expertos consideran que alcanzar el potencial estimado exigirá integrar la sostenibilidad en las estrategias de IA, reforzar la colaboración público-privada y establecer mecanismos de gobernanza que permitan ampliar las aplicaciones más eficaces.

La reunión de líderes mundiales continuará en Dubái hasta el jueves.