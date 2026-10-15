La IA china DeepSeek restablece sus servicios tras una caída de casi cinco horas

La incidencia comenzó a las 08:11 hora local (00:11 GMT) y quedó resuelta a las 13:04 (05:04 GMT), después de cuatro horas y 52 minutos, de acuerdo con el registro de DeepSeek.

La interrupción afectó al servicio de conversación y a las API de sus modelos V4 Pro y V4.1 Flash, mientras que algunos usuarios encontraron mensajes que indicaban que el servidor no estaba disponible temporalmente, según pudo comprobar EFE.

Durante la mañana, la compañía comunicó que había identificado el problema y trabajaba para solucionarlo, aunque no precisó su causa ni el número de usuarios afectados.

DeepSeek ya había registrado interrupciones parciales de sus servicios el 2 y el 15 de septiembre y el pasado 12 de octubre, además de otros nueve episodios de degradación del rendimiento de su página web y sus API desde septiembre, según su historial de incidencias.

Este tipo de problemas también ha afectado a otras grandes plataformas de IA, como ChatGPT, de la estadounidense OpenAI, que sufrió una caída mundial en junio de 2024 y otra interrupción prolongada en junio de 2025, con problemas de acceso tanto a su herramienta de conversación como a sus servicios para desarrolladores.

Las incidencias se producen en medio de la rápida expansión de la IA generativa, que en China superó los 700 millones de usuarios durante el primer semestre de 2026, más de la mitad de la población del país, según datos oficiales.

DeepSeek, una de las principales empresas chinas del sector, presentó en septiembre su modelo V4.1 Flash, en plena competencia con otras tecnológicas nacionales como Alibaba, Moonshot y Zhipu, así como con las estadounidenses OpenAI y Anthropic.

La firma china, conocida por su apuesta por los modelos abiertos, figura además entre las compañías del sector que preparan su salida a bolsa, en un mercado marcado por las fuertes inversiones en infraestructura de computación y las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados a China.