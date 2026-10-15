Los relojes atómicos dejarán de añadir segundos para ajustarse a la rotación de la Tierra

La Conferencia de Pesas y Medidas, reunida en Versalles, ha aprobado este jueves adelantar ocho años el fin de estos ajustes, previsto inicialmente para 2035, ante los riesgos que entrañan para los sistemas de sincronización horaria y la rápida evolución tecnológica.

La necesidad de añadir esos segundos de más se debe a que la Tierra no gira siempre a la misma velocidad, mientras que los relojes atómicos miden el tiempo con una precisión extraordinaria. Para mantener ambas medidas coordinadas, desde 1972 se han añadido 27 segundos intercalares, el último en diciembre de 2016.

Aunque un segundo parezca insignificante, introducirlo puede provocar fallos en los equipos informáticos que no estén preparados para gestionar ese ajuste. La preocupación de los expertos es aún mayor ante la posibilidad de tener que hacer lo contrario y retirar un segundo por primera vez, una operación que podría causar problemas en los sistemas de sincronización.

El informe técnico que acompaña a la propuesta calcula que existe alrededor de un 30 % de probabilidades de que sea necesario introducir un segundo intercalar negativo en los próximos diez años. Los expertos advierten de que preparar los equipos para ese escenario podría resultar tan complejo como el conocido problema informático del año 2000.

La resolución aprobada permitirá mantener el Tiempo Universal Coordinado (UTC), la referencia horaria internacional basada en relojes atómicos, como una escala continua, sin necesidad de añadir ni retirar segundos intercalares. Para ello, se ampliará hasta una hora la diferencia máxima permitida entre el UTC y el tiempo universal determinado por la rotación terrestre, lo que permitirá mantener la continuidad de la hora oficial durante varios siglos.

El cambio no supondrá un salto repentino en la hora que marcan los relojes ni alterará la duración de los días. La diferencia entre la hora oficial y la solar podrá aumentar progresivamente, pero seguirá siendo posible conocerla mediante los sistemas de navegación por satélite y otros servicios especializados.

La decisión se ha tomado durante la 28ª Conferencia General de Pesos y Medidas, que reúne en Versalles a representantes de los Estados miembros de esta organización encargada de coordinar los estándares internacionales de medición.