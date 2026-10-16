China plantea controlar exportación de 40 tecnologías de IA, biomedicina y energía solar

Los ministerios de Comercio y Ciencia y Tecnología anunciaron una revisión del catálogo de tecnologías de exportación prohibida o restringida, sometida a consulta pública hasta el 15 de noviembre, y establecieron un registro temporal previo para las operaciones afectadas.

La propuesta abarca 23 tecnologías de IA, doce fotovoltaicas y cinco biomédicas, entre ellas las relacionadas con grandes modelos de lenguaje, agentes inteligentes, capacidad de computación y fabricación de células solares avanzadas.

Entre las tecnologías cuya exportación se plantea prohibir figuran las destinadas a generar o modificar código malicioso mediante IA, determinadas plataformas de terapia celular y génica y procesos de fabricación de células solares de perovskita y en tándem.

Las restricciones alcanzarían, entre otras, a tecnologías de detección de vulnerabilidades mediante IA, identificación de nuevas dianas terapéuticas y producción de polisilicio en líneas con una capacidad anual de al menos 30.000 toneladas.

El Ministerio de Comercio justificó la iniciativa por la creciente aplicación de estas tecnologías en ámbitos sensibles y aseguró que busca prevenir los riesgos de "pérdida de control y difusión indebida" de conocimientos avanzados.

El departamento insistió en que la revisión forma parte de las labores "ordinarias" de gestión del comercio tecnológico y que "no está dirigida contra ningún país, región o entidad específicos".

Pekín precisó que los controles tendrán un alcance "preciso y limitado" y que los productos fabricados mediante las tecnologías afectadas quedarán fuera de su ámbito general, mientras que las tecnologías ya difundidas mediante código abierto o publicaciones académicas estarán excluidas.

Las autoridades aclararon que las restricciones sobre determinados grandes modelos de IA podrían afectar a su instalación en servidores extranjeros, pero no al acceso desde otros países mediante aplicaciones, páginas web o interfaces de programación (API).

Aunque las nuevas prohibiciones y restricciones todavía no están aprobadas, las empresas deberán registrar desde este viernes las transferencias al extranjero de las tecnologías incluidas, incluso cuando se trate de operaciones ya iniciadas y pendientes de completar.

El anuncio concreta parte de los planes adelantados en julio por el diario británico Financial Times, que informó de consultas de los reguladores chinos a empresas como Alibaba, ByteDance y Zhipu sobre posibles límites a la exportación de tecnologías de IA y semiconductores.

Según aquella información, las autoridades estudiaban restringir la transferencia de datos de entrenamiento y la descarga desde el extranjero de los pesos de los modelos, archivos que contienen buena parte de lo aprendido por estos sistemas, sin impedir necesariamente el acceso internacional a sus servicios.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea (UE) abogaron este jueves por desarrollar nuevos instrumentos de defensa comercial para corregir los desequilibrios económicos con China, aunque defendieron mantener el diálogo con Pekín para evitar una escalada de las tensiones.

Las medidas planteadas llegan en plena rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos, marcada por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados y por los esfuerzos de Pekín para proteger sus capacidades industriales en sectores estratégicos.