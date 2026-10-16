'El trauma habla a través del cuerpo', un corto sobre las marcas de la violencia en México

La iniciativa multimedia busca visibilizar cómo formas de violencia como la tortura y la violencia sexual dejan en los sobrevivientes marcas que van "más allá de lo visible", explicó a EFE Dora Morales, psicóloga del Centro de Atención Integral (CAI) que la ONG gestiona en la capital mexicana desde 2017.

Esas secuelas "no solo afectan a la persona, sino también su relación con otras, el poder cuidar de otros, el hacer sus cosas cotidianas", señaló Morales, que citó el insomnio, las pesadillas, los recuerdos intrusivos o la sensación de que algo malo va a pasar.

A través del testimonio de Tamara (nombre ficticio), el corto refleja cómo los recuerdos de una experiencia traumática aparecen por "fragmentos", sin un orden cronológico, detalló a EFE su director, Reinaldo Mendoza, de Biota Studios.

En tres minutos, la pieza entrelaza esas escenas con la silueta de una mujer y manchas de colores que representan el dolor, la violencia y el trauma. Según Mendoza, el "desorden" de la secuencia es intencional y busca representar la disociación entre cuerpo y mente para que el público "lo sienta".

Los recuerdos de Tamara van desde el inicio de su viaje ("No conocía qué era migrar, no sabía los peligros que podía pasar") hasta el miedo posterior: "Yo no aceptaba que nadie se me acercara porque ya estaba agarrando la mochila con presión".

Según Morales, al llegar al CAI Tamara caminaba encogida, abrazaba constantemente su mochila y evitaba el contacto visual, señales de un estado de "alerta" que puede persistir durante años.

Tamara, originaria de Honduras, es una de las 1.205 personas atendidas desde 2017 en el CAI, en su mayoría migrantes, refugiados y desplazados que han sufrido violencia extrema en México, según datos de MSF.

Desde 2024, el CAI atiende también a población mexicana, que representa el 26 % de los pacientes recibidos desde entonces. Además, muchos de sus pacientes migrantes ya están establecidos en el país, según la ONG.

Morales subrayó que el proyecto busca resaltar el proceso de recuperación que pueden vivir los pacientes y la importancia de que reciban un tratamiento adecuado.

Tras el tratamiento, según la psicóloga, Tamara recuperó "su funcionalidad, su motivación, sueños, ideas" y logró establecerse en un tercer país, después de haber sufrido en México, según su testimonio, persecución y tortura. "Soy una mujer fuerte, luchadora. Nadie me ha podido quitar mi dignidad", dice al final del corto.