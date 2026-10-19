Bautizan en honor a Lionel Messi una nueva especie de planta de flores celestes en Perú

La planta crece en las laderas rocosas del centro de Perú y se distingue por sus flores de colores blanco y celeste, como la camiseta de la selección de Argentina.

El descubrimiento de esta planta y su nombre fueron presentados en la revista científica Phyotaxa, según informó en un comunicado el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La planta en mención crece sobre los 2.000 a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar en varias laderas rocosas de las regiones de Lima e Ica, en la costa central de Perú.

La 'salvia messii' pertenece a la familia de las lamiáceas, un grupo botánico que incluye a especies como la albahaca, la menta, el romero y la salvia común.

El equipo de investigación formado por Paúl Gonzáles, especialista adscrito al Museo de Historia Natural de la UNMSM en Perú; Rolando Uría, investigador independiente radicado en Argentina, y Jean Capcha Ramos, representante de la organización Huarango Nature en Perú, realizó la exploración de campo entre 2023 y 2025.

Los especialistas recolectaron las muestras frescas, midieron las flores maduras en laboratorio para registrar la variación morfológica de la planta.

Con ese estudio, los expertos determinaron que su hallazgo corresponde a un arbusto aromático que crece hasta un metro y medio; la corola tiene un tubo de color blanco y un labio superior celeste claro, además de tonos fucsias en sus brácteas (que protegen la flor en desarrollo).

La 'salvia messii' crece en laderas pedregosas al lado de cactus y arbustos que suelen habitar en los Andes y debido a estas condiciones fue clasificada en la categoría "en peligro", porque está expuesta a incendios forestales, como los que afectan actualmente varias regiones andinas en Perú, la construcción de carreteras y las sequías.

El descubrimiento de 'salvia messii' aporta además nuevas evidencias sobre el valor de los matorrales ecotonales que rodean los bosques relictos de los Andes occidentales, señaló el Museo de Historia Natural de la UNMSM.

Estos ambientes, menos estudiados que los propios bosques, podrían constituir importantes centros de endemismo y diversificación vegetal, precisó la fuente.

En tal sentido, los autores destacan la necesidad de ampliar la exploración botánica y considerar estos matorrales en las estrategias de conservación de la biodiversidad peruana.

Esta especie vegetal se suma a otros registros que han rendido homenaje al famoso futbolista argentino como el hongo 'Cercopemyces messii', hallado en Salta (Argentina); a la araña patagónica 'Acanthogonatus messii', a la lagartija de la 'Puna Liolaemus messii', al cóndor prehistórico 'Vultur messii' y al braquiópodo prehistórico 'Discinisca messii'.