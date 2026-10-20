Google Cloud deja de operar con normalidad en Europa por un incidente eléctrico

Según explica Google Cloud en su web, un fallo o incidente eléctrico ha provocado un corte de energía específico en la zona 'Europe-west2', cercana a Londres, a partir de las 6.08 horas GMT.

Google Cloud asegura que ese problema eléctrico ya ha sido resuelto y que los ingenieros están recuperando la infraestructura de forma gradual, aunque no detallan a qué hora puede volver el servicio a las empresas afectadas.

Según el portal DownDetector, bancos como HSBC, Revolut o Lloyds Bank han reportado incidencias en sus servicios, lo mismo que le ha ocurrido a la empresa de servicios postales del Reino Unido, el Royal Mail.

Revolut y Google Europa mantienen una alianza estratégica mediante la cual Revolut utiliza la infraestructura de Google en la nube para el funcionamiento de sus servicios.

Como consecuencia de ello, los clientes del banco en línea Revolut sufren este martes una interrupción que afecta a varios de sus servicios, entre ellos los pagos con tarjetas, ha informado esta plataforma bancaria.