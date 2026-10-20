Los ciberataques en Japón y Corea del Sur emplearon la misma IA china, según informe

"En una investigación sobre la infraestructura desde la que se originaron los ataques en una brecha de seguridad dirigida a empresas japonesas, confirmamos el uso de Artex, un sistema autónomo de pruebas de penetración basado en IA", indicó a última hora del lunes el GMO Cybersecurity by Ierae en su blog.

El encargado de la investigación, Daiki Fukumori, explicó que se confirmó su uso en los ataques de aproximadamente una veintena de empresas japonesas, de las cuales la mitad pertenecían al mismo sector. Por ello, sospecha que se están llevando a cabo campañas "dirigidas por país y sector", utilizando diferentes servidores.

Esta conclusión llega después de que la multinacional de ciberseguridad CrowdStrike afirmó a principios de mes que Artex se utilizó en una campaña de ataques dirigida a instituciones financieras de Corea del Sur.

Fukumori dijo que "se sospecha que las firmas niponas están siendo atacadas con los mismos métodos".

En los últimos meses, una ola de ciberataques en Japón ha expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos, lo que llevó al presidente del órgano encargado de la estrategia de ciberseguridad del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Masaaki Taira, declarara que el país vive un "estado de emergencia en el ciberespacio".

El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales.

Blackpanda, empresa líder en respuesta a incidentes cibernéticos en Asia, explicó a EFE que las organizaciones "dependen cada vez más" de plataformas digitales para gestionar información confidencial, y que los avances en IA y automatización "facilitan que los atacantes identifiquen y exploten" las vulnerabilidades "con mayor rapidez y a mayor escala".

"La IA tiene el potencial de acelerar considerablemente las actividades previas a una intrusión, como la detección de vulnerabilidades, el desarrollo de exploits (mecanismo que permite entrar en el sistema), la modificación de técnicas de ataque y los intentos de explotación automatizados", dijo una portavoz de Blackpanda.

La compañía subraya también el factor geopolítico, ante la existencia de actores respaldados por Estados que están compartiendo sus técnicas operativas con el entorno delictivo para atacar regiones "específicas".

Por el momento, sin embargo, no existen pruebas técnicas suficientes para establecer una "conexión directa" entre los incidentes registrados en Japón y en Corea del Sur.

Por último, aclaró que hasta ahora el aumento en el número de brechas notificadas, en aras de una mayor transparencia, "no implica necesariamente un incremento repentino en la frecuencia de los ataques", puesto que "puede reflejar debilidades de seguridad que habían permanecido inadvertidas durante un periodo prolongado".