Un sindicato de Micron en Taiwán irá a huelga en plena disputa sobre el reparto de bonos

En un comunicado difundido en redes sociales, el sindicato de Micron en Taoyuan (norte de Taiwán) informó que llevará a cabo una "huelga de solidaridad" el 22 de octubre, mientras el sindicato de la compañía en Taichung (centro) celebra su reunión de mediación con los responsables de la tecnológica.

La medida, cuya duración todavía se desconoce, busca "apoyar con hechos" los esfuerzos de mediación de los empleados de Taichung e instar a Micron a presentar una "propuesta concreta" de reparto de beneficios.

"Cada afiliado del sindicato de Micron en Taiwán que se ha atrevido a dar un paso al frente: unidad, lucha, negociación. Exprese con sus actos el descontento con el sistema actual y nuestra determinación de impulsar la creación de un sistema de reparto de beneficios", indicó el comunicado.

El grupo de trabajadores de Micron en Taoyuan obtuvo el derecho a declararse en huelga a principios de octubre, después de que un 99 % de los votantes respaldara la medida en una consulta en la que participó el 89,1 % de sus afiliados.

El punto central de sus reivindicaciones consiste en la creación de un sistema de participación de los empleados sobre el 15 % del beneficio operativo de la compañía, que en los últimos meses se ha visto beneficiada por la creciente demanda de chips de memoria para soluciones de inteligencia artificial (IA).

La firma estadounidense anunció el mes pasado una prima de un millón de dólares taiwaneses (unos 30.680 dólares estadounidenses) por empleado en Taiwán, dentro de un paquete con el que, según la empresa, la remuneración total de su personal de producción en la isla equivaldrá a entre 35 y 68 salarios mensuales en el año fiscal 2026.

En Taiwán, Micron cuenta con una plantilla de aproximada de 15.000 empleados, repartidos entre sus plantas de Taoyuan, Taichung y Miaoli (noroeste), y acumula una inversión cercana a los 50.000 millones de dólares estadounidenses.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, instó la semana pasada tanto a los trabajadores como a la dirección de Micron a "negociar con sinceridad y buena fe" con el fin de "alcanzar el consenso más amplio posible".

El paro se produce después de que los trabajadores de Samsung Electronics en Corea del Sur alcanzaran el pasado mayo un acuerdo salarial que evitó una huelga de una magnitud sin precedentes en la compañía.

Estos conflictos evidencian las tensiones entre la cúpula de los principales fabricantes de chips de memoria (Samsung, la también surcoreana SK Hynix y Micron), que han registrado ventas y beneficios récord en los últimos trimestres por el auge de la IA, y sus trabajadores, que han manifestado su descontento por unos salarios y bonificaciones que consideran insuficientes.