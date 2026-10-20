Una compañía japonesa lanza una colección de ropa para robots humanoides

"A medida que nos acercamos a un futuro en el que los robots humanoides se utilizarán cada vez más en entornos como tiendas minoristas e instalaciones públicas (...), el enfoque ha trascendido el mero rendimiento técnico para centrarse en la 'apariencia' de estos robots", explicó la empresa en un comunicado.

En un vídeo promocional publicado por United Arrows puede verse a uno de los robots que comercializa GMO en Japón (diseñados por la compañía china Unitree) vestido con una amplia chaqueta y pantalones crema, y paseando algo precariamente por una tienda de ropa vacía.

Según el comunicado, la ropa está diseñada para adaptarse a los rangos de movimiento de los humanoides, y prescinde de forros para no interferir con la disipación del calor, una de las necesidades clave en este tipo de robots.

La colección consta de cuatro prendas: una chaqueta, pantalones y una camiseta, además de una bufanda anaranjada que da un toque de color al conjunto.

"Se eligió una paleta de colores en tonos gris claro para complementar la textura metálica de los robots, logrando así que la vestimenta armonice con su apariencia", aseguró la empresa.

La ropa estará disponible a partir de este martes a través de la página web gmo-humanoid.shop, y se venderá también en espacios efímeros (tiendas 'pop-up'), detalló la compañía.

GMO es una de las compañías japonesas más comprometidas con el uso de robots humanoides, y en mayo de este año comenzó una prueba a largo plazo junto a la aerolínea JAL para evaluar su uso en labores de carga y descarga de equipaje en aeropuertos.