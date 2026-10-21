Japón emite una alerta urgente por vulnerabilidades del lenguaje de programación PHP

"El equipo de seguridad de PHP ha emitido una alerta sobre dos vulnerabilidades graves. Verifiquen si están utilizando PHP en sus sitios web públicos y prepárense para aplicar lo antes posible el parche de corrección que se publicará esta noche", advirtió en un comunicado la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La Oficina Nacional de Coordinación de Ciberseguridad del país asiático advirtió por su parte que los sitios web y otros sistemas pueden verse comprometidos "si no se toman las medidas adecuadas", y pidió a los operadores de páginas web que no puedan aplicar el parche de corrección a suspender temporalmente sitios web u otros servicios.

Las vulnerabilidades, en un lenguaje de programación que está presente en cerca del 70 % de las web de todo el mundo, han desatado una alerta mundial.

"Debido a la gravedad de estas fallas y al uso generalizado de PHP, consideramos que este error es una de las vulnerabilidades más importantes de los últimos tiempos", afirmó OpenAI en la red social X, al afirmar que sus modelos ayudaron a investigadores a descubrir los fallos de seguridad.

Tras una alerta emitida este miércoles por el servicio de ciberseguridad de la Unión Europea (CERT-EU), algunos países europeos han desconectado sus páginas web. Es el caso de Países Bajos, donde EFE comprobó que numerosas instituciones públicas, empresas y medios de comunicación de Países Bajos habían desconectado sus páginas web.

Los fallos podrían permitir a los ciberdelincuentes acceder de forma remota a los servidores de las páginas afectadas, hacerse con su control o robar información de sus usuarios.

La alerta llega en Japón en un contexto de ciberataques masivos en los últimos meses, que han expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos.

El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales, que se vieron obligados a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias en varios municipios.

El pasado martes, la filial de ciberseguridad del conglomerado tecnológico japonés GMO afirmó haber confirmado el uso del agente de inteligencia artificial (IA) chino ARTEX en ciberataques registrados recientemente en Japón, después de que se identificara el uso de esta misma herramienta en los jaqueos contra bancos de Corea del Sur.