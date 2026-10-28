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Ciencia
28 de octubre de 2026 - 17:50

Alphabet gana 200.855 millones de dólares en nueve meses, un 105 % más interanual

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Nueva York, 28 oct (EFE).- El gigante tecnológico Alphabet divulgó este miércoles un beneficio neto acumulado de 200.855 millones de dólares en los nueve meses del ejercicio, un 105 % más interanual, y destacó el fuerte impulso de la inteligencia artificial (IA).

Por EFE
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La empresa propietaria del motor de búsqueda Google reportó unos ingresos acumulados de 357.269 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un 23 % más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

El máximo ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, dijo que su "enfoque integral, que abarca todas las capas tecnológicas, está impulsando el dinamismo en todo el negocio", y que las inversiones en IA propulsaron el crecimiento de las consultas en el buscador.

La firma señaló el lazamiento de sus nuevos modelos de IA Gemini 4 Argon y Carbon, este último lanzado hoy mismo, y destacó que la aplicación de Gemini ha alcanzado 1.000 millones de usuarios, convirtiéndose en su producto de más rápido crecimiento.

En el tercer trimestre, el más seguido por Wall Street, Alphabet tuvo un beneficio neto de 26.170 millones (un 25 % menos interanual) y una facturación de 127.577 millones (un 25 % más), cerca de la mitad procedentes del segmento de Google Search.

La bajada en los beneficios se produce tras un aumento de los gastos en el trimestre, principalmente unas pérdidas en su cartera de acciones de 8.700 millones de dólares, que el medio especializado CNBC atribuía a su participación en SpaceX y Anthropic.

El negocio de Servicios recaudó 96.301 millones, de los cuales 82.012 millones correspondieron a la publicidad, y de estos 63.350 millones procedieron de Google Search. En segundo lugar se situó el negocio de la nube, Google Cloud, con 30.709 millones.

No obstante, Pichai señaló que los ingresos de Google Cloud se duplicaron por la "enorme demanda" de su infraestructura y sus soluciones de IA, y aseguró que sus sistemas TPU también tienen una "fuerte demanda" de una variedad de clientes.

Alphabet cerró el tercer trimestre con un flujo de caja libre negativo de 9.065 millones, mucho peor de lo esperado por los analistas, y atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de IA, que ascendieron a 51.355 millones.

Las acciones de Alphabet cerraron la jornada con una subida del 1,3 %, pero caían casi un 9 % en las operaciones electrónicas en una primera reacción negativa a los resultados.

Según los analistas, la empresa no superó las expectativas en las métricas del beneficio por acción la facturación total, los ingresos de publicidad de Google ni el flujo de caja libre.

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