Villate promete firmeza en la reglamentación de los datos personales

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, sentó las bases de dos proyectos para el Estado paraguayo. Durante una entrevista en vivo en el programa Mesa con EVP por ABC TV, el titular de la cartera tecnológica confirmó la realización de un encuentro nacional con los más de 2.800 concejales y 263 intendentes electos que asumirán funciones en los próximos días.

Garantizó además que la futura ley de protección de datos personales operará con estricta soberanía pública y sin delegar facultades a entes privados u organizaciones no gubernamentales.

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Villate explicó que la cumbre municipal, impulsada junto con la Contraloría General de la República y la Jefatura de Gabinete Civil, tiene como meta capacitar a las nuevas autoridades de todos los signos políticos en rendición de cuentas, declaraciones juradas, uso de recursos de royalties y la implementación de la alimentación escolar.

El ministro hizo un llamado directo a superar las fricciones partidarias y abrazar la madurez democrática. Destacó que el MITIC pondrá a disposición de las municipalidades herramientas gratuitas de transparencia, cobros digitales y facturación electrónica para conectar los distritos del interior con los más de 1.500.000 ciudadanos que ya utilizan su identidad electrónica a través del Portal Paraguay.

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La reglamentación de datos personales

Al abordar la esperada Ley de Protección de Datos Personales, el ministro confirmó que la normativa entrará en vigencia formal el 27 de noviembre de 2027. Aclaró que el plazo de dos años fijado para su implementación responde a la necesidad de construir un marco reglamentario sólido y libre de improvisaciones, además de requerir un proceso de adaptación cultural en la ciudadanía para el resguardo de su propia información privada ante el avance incesante de las plataformas digitales.

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Villate salió al paso de las aprehensiones sobre posibles sesgos corporativos o influencias de organismos internacionales en la fiscalización de las empresas. Enfatizó que la norma aprobada no es un calco del modelo europeo, sino que toma bases de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustadas a la realidad jurídica paraguaya.

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Remarcó que la ley fue redactada con especial cuidado para garantizar la autonomía estatal y atraer inversiones extranjeras en el sector de servicios y tecnología. Se busca ofrecer un escenario de seguridad jurídica comparable al de los mercados más desarrollados del mundo.

Agencia pública autónoma sin injerencia de empresas ni ONGs

Respecto al control de cumplimiento que deberán ejercer las firmas privadas, bancos, operadoras de telefonía y casas de crédito sobre las bases de datos de sus clientes, el Villate manifestó que la potestad de juzgamiento y sanción recaerá de manera exclusiva en el Estado.

Precisó que la norma contempla la creación de una Dirección Nacional especializada que funcionará de forma independiente dentro del esquema administrativo del MITIC, sin que los entes reguladores ni las empresas privadas adquieran poder de policía sobre los ciudadanos.

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“Tengan la tranquilidad de que el control va a quedar en manos de la agencia pública. No hay forma de que una ONG o una entidad privada venga a fijar las reglas de juego”, enfatizó Villate.

El titular del MITIC garantizó que el borrador final de la reglamentación, elaborado en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio de Economía, será presentado públicamente en los próximos meses para recibir observaciones y correcciones de la sociedad civil, asegurando un equilibrio justo entre la innovación comercial y el derecho fundamental a la privacidad.